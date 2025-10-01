Hollywood’u çalkalayan yapay zekalı oyuncu hakkında ne biliniyor?

Hollywood son günlerde yapay zeka ile üretilmiş bir “oyuncuyu” konuşuyor.



Tilly Norwood adı verilen bu yapay zeka aktris, ajanslarla anlaşma aşamasına gelince ünlü oyuncular ve Amerikan Oyuncular Birliği önderliğindeki sendikalar isyan bayrağını çekti.



Oyuncular birliğinin yaptığı açıklamada, “Tilly Norwood bir oyuncu değil; sayısız profesyonel sanatçının emeğiyle eğitilmiş bir bilgisayar programının ürünü. Yaşam deneyimi yok, duygusu yok ve izleyiciler, insan deneyiminden kopuk içeriklere ilgi göstermiyor” ifadelerini kullandı.



Sendika ayrıca yapay zeka karakterin “çalınmış performanslar üzerinden oyuncuları işsiz bırakmaya çalıştığını, geçim kaynaklarını tehdit ettiğini ve insan sanatını değersizleştirdiğini” savundu.



İşte konuyla ilgili tüm bilinenler:



YAPAY ZEKA AKTRİS NEREDEN ÇIKTI?



Tepkilerin hedefindeki Tilly Norwood, Particle6 Productions adlı yapay zekâ şirketi tarafından geliştirildi. Şirketin kurucusu, komedyen ve yazar Eline Van der Velden, karakteri geçen hafta Zürih Film Festivali’nde tanıttı.



O zamandan beri sosyal medyada genç bir oyuncu adayı gibi pozlar veren ve skeç videoları paylaşan Tilly’nin, ajanslarla görüşmelere başladığı iddiası kısa sürede sektörde ve basında yayıldı.



“YENİ SCARLETT JOHANSSON”



20’li yaşlarında, kahverengi saçlı genç bir kadın olarak tasarlanan Tilly, Instagram’da 39 binin üzerinde takipçiye sahip. Sayfasında kendisini “aday oyuncu” olarak tanıtan Tilly, takipçilerine “Beni hangi rolde görüyorsunuz?” diye soruyor.



Van der Velden ise Broadcast International dergisine yaptığı açıklamada, hedefini açıkça dile getirdi:



“Tilly’yi bir sonraki Scarlett Johansson ya da Natalie Portman yapmak istiyoruz.”



Tilly’nin Instagram sayfasında yapay çekim testleri, BBC programlarına gönderme yapan parodiler ve hatta “The Graham Norton Show” koltuğunda gibi montajlanmış görseller yer alıyor. Yaratıcıları sayfada, “Yapay zeka olabilirim ama şu an çok gerçek duygular hissediyorum. Gelecek için çok heyecanlıyım” gibi ifadelere yer veriyor.



Zürih Film Festivali’nde yayınlanan “AI Commissioner” adlı komedi skecinde sahneye çıkan Tilly, kendini “gerçek duygular hisseden” bir karakter gibi sunuyor. Van der Velden, kısa süre içinde Tilly’ye büyük bir yetenek ajansı bulacaklarını da duyurdu.



Üstelik birkaç ajansın Tilly’yi film ve dizilerde kullanmak istediği haberleri, Hollywood’da öfke dalgası yarattı.