Hollywood’u çalkalayan yapay zekalı oyuncu hakkında ne biliniyor?
Ünlü oyuncular ve sendikalar, Tilly Norwood adı verilen yapay zeka aktrise karşı isyan bayrağını çekti.
Hollywood son günlerde yapay zeka ile üretilmiş bir “oyuncuyu” konuşuyor.
Tilly Norwood adı verilen bu yapay zeka aktris, ajanslarla anlaşma aşamasına gelince ünlü oyuncular ve Amerikan Oyuncular Birliği önderliğindeki sendikalar isyan bayrağını çekti.
Oyuncular birliğinin yaptığı açıklamada, “Tilly Norwood bir oyuncu değil; sayısız profesyonel sanatçının emeğiyle eğitilmiş bir bilgisayar programının ürünü. Yaşam deneyimi yok, duygusu yok ve izleyiciler, insan deneyiminden kopuk içeriklere ilgi göstermiyor” ifadelerini kullandı.
Sendika ayrıca yapay zeka karakterin “çalınmış performanslar üzerinden oyuncuları işsiz bırakmaya çalıştığını, geçim kaynaklarını tehdit ettiğini ve insan sanatını değersizleştirdiğini” savundu.
İşte konuyla ilgili tüm bilinenler:
YAPAY ZEKA AKTRİS NEREDEN ÇIKTI?
Tepkilerin hedefindeki Tilly Norwood, Particle6 Productions adlı yapay zekâ şirketi tarafından geliştirildi. Şirketin kurucusu, komedyen ve yazar Eline Van der Velden, karakteri geçen hafta Zürih Film Festivali’nde tanıttı.
O zamandan beri sosyal medyada genç bir oyuncu adayı gibi pozlar veren ve skeç videoları paylaşan Tilly’nin, ajanslarla görüşmelere başladığı iddiası kısa sürede sektörde ve basında yayıldı.
“YENİ SCARLETT JOHANSSON”
20’li yaşlarında, kahverengi saçlı genç bir kadın olarak tasarlanan Tilly, Instagram’da 39 binin üzerinde takipçiye sahip. Sayfasında kendisini “aday oyuncu” olarak tanıtan Tilly, takipçilerine “Beni hangi rolde görüyorsunuz?” diye soruyor.
Van der Velden ise Broadcast International dergisine yaptığı açıklamada, hedefini açıkça dile getirdi:
“Tilly’yi bir sonraki Scarlett Johansson ya da Natalie Portman yapmak istiyoruz.”
Tilly’nin Instagram sayfasında yapay çekim testleri, BBC programlarına gönderme yapan parodiler ve hatta “The Graham Norton Show” koltuğunda gibi montajlanmış görseller yer alıyor. Yaratıcıları sayfada, “Yapay zeka olabilirim ama şu an çok gerçek duygular hissediyorum. Gelecek için çok heyecanlıyım” gibi ifadelere yer veriyor.
Zürih Film Festivali’nde yayınlanan “AI Commissioner” adlı komedi skecinde sahneye çıkan Tilly, kendini “gerçek duygular hisseden” bir karakter gibi sunuyor. Van der Velden, kısa süre içinde Tilly’ye büyük bir yetenek ajansı bulacaklarını da duyurdu.
Üstelik birkaç ajansın Tilly’yi film ve dizilerde kullanmak istediği haberleri, Hollywood’da öfke dalgası yarattı.
ÜNLÜLER İSYANDA
Emily Blunt, Lukas Gage, Melissa Barrera ve Kiersey Clemons gibi oyuncular sert açıklamalar yaparken, EGOT ödüllü Whoopi Goldberg de “Bu biraz haksız rekabet. Ama sorun değil, çünkü onları bizden her zaman ayırt edebilirsiniz” diyerek projeyi eleştirdi.
Natasha Lyonne (Orange Is the New Black, Russian Doll) “Bu yapay zekayla çalışan ajanslar tüm sendikalar tarafından boykot edilmeli. Çok yanlış ve rahatsız edici” dedi. Emily Blunt da Variety’ye verdiği röportajda yapay oyuncu fikrinin “korkutucu” olduğunu söyledi.
Los Angeles’ta düzenlenen “The Grill” konferansında konuşan Güney Kaliforniya Üniversitesi’nden Yves Bergquist ise Tilly’yi ciddiye almadığını söyledi:
“Bu bir saçmalık. Yıllardır yapay zekâ müzik var ama ortada büyük bir yapay zeka sanatçısı yok. Bu sadece bir gösteri.”
“YENİ BİR ARAÇ”
Van der Velden ise eleştirilere sosyal medyadan yanıt vererek, yapay zekayı insanların yerine değil “yeni bir fırça gibi, bir araç” olarak gördüğünü savundu. “Yapay zekâ karakterleri kendi türleri içinde değerlendirilmeli, insanlarla birebir kıyaslanmamalı” dedi.
Van der Velden, Tilly’yi insan oyunculara bir alternatif değil, “sanatsal bir yaratım” olduğunu savunarak devam etti:
“Tilly’yi yaratmak benim için hayal gücü ve zanaatkârlık işi. Bu, bir karakter çizmek, bir rol yazmak ya da bir performans biçimlendirmekten farksız.”
Hollywood’da yapay zekâ teknolojileri uzun süredir tartışma konusu. İki yıl önceki yazar ve oyuncu grevinin en kritik gündemlerinden biri de yapay zekanın sinema ve televizyon sektöründeki rolü olmuştu.
YAPIMCILAR İKİYE BÖLÜNDÜ
Hollywood’daki yapımcılar ise ikiye bölünmüş durumda. Bazı isimler, yapay zeka oyuncuların maliyetsiz, risksiz ve esnek olması nedeniyle stüdyolar için cazip olduğunu kabul ediyor. Yapay zeka uzmanı avukat JD Harriman, Variety’ye yaptığı açıklamada, Tilly’nin yalnızca bir başlangıç olduğunu vurguladı:
“Yapımcılar böyle oyuncuları tercih edecek: Daha az maliyetli, yaşlanmayan, sınırsız tekrar çekim yapabilen, skandallara bulaşmayan karakterler. Geçen yıl OpenAI’ın, Johansson’un sesine benzeyen bir yapay zeka oluşturması bile uyarı niteliğindeydi.”
Öte yandan, bazı yapımcılar insan performansının yerini hiçbir şeyin tutamayacağını söylüyor. Netflix yapımcısı Scott Stuber, şu ifadeyi kullandı:
“İnsanlık tarihinin en başından beri birbirimize hikâyeler anlattık. Jeremy Strong’un ya da Jeremy Allen White’ın gözlerindeki o büyüyü hiçbir teknoloji kopyalayamaz.”
Bu tartışmalar sürerken, büyük stüdyolardan bazıları yapay zeka entegrasyonunu hızlandırıyor. Paramount CEO’su David Ellison, şirketin yapay zekâyı tüm süreçlerde kullanmayı planladığını açıkladı.
Ellison’un, babası Larry Ellison ile birlikte Warner Bros’u satın alma girişimleri, Hollywood’da yapay zeka oyuncuların yükselişine dair endişeleri de artırıyor.
Yine de henüz hiçbir ajans resmi olarak Tilly’yi resmen temsil etmeye başlamadı. Ancak Van der Velden’in iddiasına göre, birkaç ay içinde bu da gerçekleşecek.
- Etiketler :
- Abd
- Yapay Zeka
- Hollywood