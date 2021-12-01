Homininlerin köpek dişleri 4.5 milyon yıl önce küçüldü

Modern insan, benzerlerine göre en küçük köpek dişine sahip tür. Şempanze ya da goril gibi diğer türlerde erkek üyelerin köpek dişleri, dişilere göre daha büyük. Ama homininler ve sonrasındaki alt-türlerde bu dişlerin küçüldüğü görülüyor. Büyük köpek dişine sahip türlerde erkeklerin daha agresif olduğu görülüyor.



Japonya'daki Tokyo Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada konuya ilişkin ilginç bir tez ortaya atıldı. 6 milyon yıllık döneme yayılan 300 fosil diş üzerinde yapılan çalışma 4.5 milyon yıl önce türümüzün dişlerinin küçüldüğünü tespit etti. Diğer insansılar gibi homininlerde de erkeklerin dişleri, kadınlara göre daha büyüktü.



Erken pliyosen dönemde (günümüzden 4.4 milyon yıl önce) yaşayan Ardipithecus ramidus türünün erkeklerinde üst köpek dişleri, kadınlara göre 1.06 kat, alt köpek dişleri ise 1.13 kat büyüktü. Modern insanda da benzer bir fark olduğuna dikkat çekildi. Öte yandan çoğu modern şempanzede bu oranın 1.3 olduğu ifade edildi.



Bunun sebebi olarak kadınların tercihi gösterildi. Makaleye göre 4.5 milyon yıl önce kadınlar daha az agresif erkekleri tercih etmeye başladı. Büyük köpek dişleri ve agresiflik arasındaki ilişki nedeniyle evrimde gerçekleşen adımda modern insanın köpek dişi daha küçük oldu.