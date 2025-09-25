Honda, elektrikli SUV'sinin üretimini durdurdu

General Motors'un ABD'deki fabrika yönetiminin, çalışanlara gönderdiği notta, 2026 model lüks elektrikli Acura ZDX’in artık üretilmeyeceği belirtildi. Honda sözcüsü de kararı doğruladı.



Notta, “Honda, bu ay Spring Hill’de başlaması planlanan Acura ZDX’in tüm üretimini iptal etmeye karar verdi” ifadesi yer aldı.



“Honda ile yıllardır güçlü bir ilişkimiz var ve gelecekteki fırsatlar için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.”



General Motors sözcüsü Kevin Kelly, bunun Honda’nın kararı olduğunu belirterek yorum yapmayı reddetti. Honda sözcüsü Jessica Fini ise Detroit Free Press’e yaptığı açıklamada, ZDX üretiminin sona erdirilmesinin müşteri ihtiyaçları, piyasa koşulları ve şirketin uzun vadeli stratejik hedefleriyle daha iyi uyum sağlamak amacıyla alındığını söyledi.



66 BİN DOLAR OLACAKTI



Car and Driver’a göre 2026 ZDX’in başlangıç fiyatı 66 bin dolar olacaktı. Ancak elektrikli araçlara olan talep, otomobil üreticilerinin beklediği kadar hızlı artmadı.



Buna, 30 Eylül’de sona erecek 7 bin 500 dolara kadar federal vergi kredisi desteğinin kalkması da eklenince, uzmanlar satışların daha da düşeceğini öngörüyor.



Fini, “ZDX, Acura markası için değerli bir rol oynadı ve gelecek yıl tamamen elektrikli Acura RSX’in gelişiyle üzerine inşa edeceğimiz bir temel sağladı. RSX, 2026’nın ikinci yarısında Ohio’daki EV merkezinde üretilecek. Ayrıca şu anda geliştirilmekte olan hibrit elektrikli Acura modellerimiz de gelecek” dedi.



Fini, ZDX sahiplerinin bayiler aracılığıyla servis, yedek parça ve garanti desteği almaya devam edeceğini vurguladı.



Honda’nın General Motors ile ortak geliştirdiği Honda Prologue elektrikli araç üretimi ise devam ediyor.



GENERAL MOTORS REKOR KIRDI



Öte yandan GM, bu yılın temmuz ve ağustos aylarında elektrikli araç satışlarında rekor kırdığını ve ABD’de elektrikli araç pazarında ikinci sırada yer aldığını açıkladı. Ancak şirket, talepteki yavaş büyüme nedeniyle elektrikli üretimini yeniden ölçeklendirmeye devam ediyor.



Honda, 2024’ün ikinci çeyreğinde ZDX satışlarının artarak 10 bin 335 adede ulaştığını açıklamıştı. Ancak bu artış, büyük oranda yoğun teşviklerle sağlanmıştı.



General Motors ve Honda, Nisan 2022’de düşük maliyetli elektrikli araçlar geliştirmek üzere bir ortaklık kurmuştu. 2027’den itibaren milyonlarca araç üretmeyi hedefleyen bu plan, Ekim 2023’te ticari zorluklar nedeniyle sonlandırılmıştı.