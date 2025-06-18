Honda, uzayda Elon Musk'a rakip oldu

Japonya'nın ikinci büyük otomobil üreticisi Honda, uzaya açılma hedefiyle deneysel bir yeniden kullanılabilir roket tasarladı ve başarıyla test ettiğini duyurdu.



Elon Musk'ın uzay firmasının öncüsü olduğu yeniden kullanılabilir roketler, uzaya fırlatıldıktan sonra Dünya'ya geri inerek birden fazla kez kullanılabilen roket sistemine deniyor. Zira geleneksel roketler sadece bir kez kullanılabiliyor. Bunlar görev tamamlandıktan sonra denize düşüyor ya da atmosferde yanarak parçalanıyor. Bu durum uzay yolculuğunu çok pahalı hale getiriyor.



Honda salı günü yaptığı açıklamada test ettiği roketi başarıyla geri indirebildiğini bildirdi.



2029'DA GERÇEK FIRLATMA

2029 yılına kadar yörünge altı fırlatma için gerekli teknolojiyi geliştirmeyi uman Honda, roketinin test uçuşunu Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido adasında gerçekleştirdi.



Şirket Salı günü yaptığı açıklamada, "Test başarıyla tamamlandı, Honda ilk kez yaklaşık 300 metre yüksekliğe ulaştıktan sonra bir roketi yere indirdi" dedi ve ekledi:



"Honda, çeşitli ürünlerin ve otonom sürüş sistemlerinin geliştirilmesinde biriktirdiği teknolojik deneyimi kullanarak yeniden kullanılabilir roketler geliştirmenin zorluğunu üstlenmeyi seçti."



Yaklaşık altı metre yüksekliğindeki prototip roket, bir dakikalık uçuşun ardından belirlenen iniş noktasından 37 santimetre uzağa indi.



Şirket gelecekte roketlerin uydu tabanlı iletişim araçları kurmak ve küresel ısınma gibi çevresel koşulları izlemek amacıyla kullanılabileceğini belirtiyor.

BÜYÜYEN YARIŞ

SpaceX de yeniden kullanılabilir roketlerin kullanımıyla tanınıyor. Bu, dünya çapında çeşitli şirketlerin kendi modellerini geliştirmek için yarıştığı, hızla büyüyen bir sektör haline geldi.



Japonya'nın uzay ajansı JAXA da uydu fırlatmalarında önemli bir oyuncu olmaya çalışıyor. Ancak ajansın H3 roketleri yeniden kullanılabilir özelliğine sahip değil.