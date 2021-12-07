HONOR 50 Türkiye’de satışa çıktı: HONOR 50 fiyatı ve özellikleri

HONOR, Huawei'yle bağları kopardıktan sonra Avrupa'da tanıttığı ilk telefon modeli olan HONOR 50, Türkiye'de satışa sunuldu.

HONOR Türkiye, telefonu HONOR Earbuds 2 Lite ve HONOR Magic Watch 2'yi barındıran iki farklı kampanya paketiyle piyasaya sürdü.

HONOR EARBUDS 2 LİTE İNCELEMESİNİ BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ

HONOR 50, Qualcomm'un SnapdragonTM 778G işlemcisine sahip ilk telefon olarak satışa çıkmıştı.

Telefonun Türkiye'de sadece Honor 50 128 GB 8 GB Ram 5G modeli satılıyor. Telefonda NFC özelliği de bulunuyor.

﻿DÖRT ARKA KAMERA



Video ve fotoğraf çekimlerinde daha profesyonel olmak isteyenlere hitap eden telefon dörtlü arka kamera sistemine sahip. HONOR 50'nin arkasında 108MP ana kamera, 8MP geniş açılı kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik kamerası bulunuyor. Video kayıt esnasında ses girişini kablosuz kulaklıktan yapma seçeneği de bulunuyor.



Telefon 4K'da 30FPS, 1080P'de ise 30/60 FPS video kayıt imkanı sunuyor.



Telefonun önünde ise 32MP lik bir selfie kamerası bulunuyor. Bu kameranın 90 derece açıyla çekim yapabildiği belirtiliyor. Ön kameranın video kayıt kalitesi ise 1080P'de 30FPS.



EKRAN VE BATARYA PERFORMANSI



2340x1080 yüksek çözünürlük bulunan HONOR 50'nin OLED ekranı 6,57 inç boyutunda ve 75 derecelik bir kavise sahip.1,07 milyar rengi gösterebilen bu ekran, DCI-P3 renk gamının tamamını kapsıyor. Ekran altında parmak izi okuyucu bulunuyor.



OLED ekrana sahip HONOR 50, 120Hz'e kadar ekran yenileme hızı ve 300Hz dokunmatik örnekleme hızına ek düşük gecikme süresi sağlıyor.



Telefonda 4300 mAh kapasiteli lityum polimer (Li-Pro) batarya bulunuyor. 66W hızlı şarj teknolojisine sahip telefonun 20 dakikada yüzde 70 batarya dolumu sağladığı belirtiliyor. Type-C şarj girişine sahip telefonda 3,5 MM'lik kulaklık girişi ve kablosuz şarj özelliği bulunmuyor.



HONOR 50 TÜRKİYE SATIŞ FİYATI



HONOR 50, bir e-ticaret platformunda 9 bin 999 Türk Lirası fiyat etiketiyle satışa çıktı. Kısa süreli olduğu belirtilen lansman satış kampanyasında telefonun yanında HONOR Magic Watch 2'yi ya da HONOR Earbuds 2 Lite'ı alabilirsiniz.



HONOR 50, Buz Kristal, Zümrüt Yeşili ve Gece Yarısı Siyahı olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip.

TEKNİK ÖZELLİKLER



Dahili Hafıza - 128 GB

Ekran Boyutu - 6,57 inç

Ekran / Gövde Oranı - Yüzde 89.47

Garanti Tipi - Resmi Distribütör Garantili

Hat Sayısı - Çift Hat

Hızlı Şarj - Var (66W)

5G - Var, 4.5G Desteği de Bulunuyor

Suya Dayanıklılık - Yok

CPU Frekansı - 2.4 GHz

CPU Çekirdeği - 8 Çekirdek

Kablosuz Şarj - Yok

Kamera Çözünürlüğü - 108 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön (Selfie) Kamera - 32 MP

Pil Gücü - 4300 mAh

RAM Kapasitesi - 8 GB RAM

Yüz Tanıma - Var