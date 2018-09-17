Huawei modellerinden de tanıdığımız Kirin 970 işlemcisi Honor Play'e güç veriyor. 4/6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama yer verilen modelde 6,3 inç büyüklüğünde çentikli bir ekran kullanılmış.

Arka tarafta 16 Megapiksel ve 2 Megapiksellik çift kamera yer alırken ön tarafta 16 Megapiksellik bir kamera tercih edilmiş. 3750 mAh bataryadan gücünü alan modelde Android 8.1 Oreo işletim sistemine yer verilmiş.

İnce ve zarif tek parça metal tasarımı, tüm oyuncular için bir renk yelpazesine sahip: Geceyarısı Siyahı, Lacivert, Ultra-Violet ve kırmızı ve siyah desenli özel bir Oyuncu Sürümü.

Tasarım, elinizin altında rahatça oturması ve 19.5: 9 çerçevesiz ekrana sahip olmasını sağlamak için tipik bir 5.5 inçlik ekran cihazının gövdesini koruyabiliyor.



HONOR PLAY FİYATI NE KADAR?



Ürünün Türkiye fiyatı 2 bin 799 TL olarak açıklandı.

HONOR PLAY TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6,3 inç, 1080 x 2340 çözünürlük, IPS



Boyut ve ağırlık: 157.9 x 74.3 x 7.5 mm ve 176 gram



İşlemci: Hisilicon Kirin 970



Grafik Birimi: Mali-G72 MP12



RAM: 4 / 6 GB RAM



Depolama: 64 GB



Arka Kamera: 16 Megapiksel f/2,2 + 2 Megapiksel f/2,4



Ön Kamera: 12 MP, f/2,0



Pil: 3,750 mAh



İşletim Sistemi: Android Oreo 8.1



Bağlantı: USB Type-C – Wi-Fi a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2