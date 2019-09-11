Honor 20'nin Türkiye fiyatı ve özellikleri belli oldu

Honor’ın merakla beklenen yeni amiral gemisi modeli Honor 20, Türkiye’deki kullanıcılarla buluşmaya hazır.

Türkiye lansmanı yapılan Honor 20'nin 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafızalı versiyonunun Türkiye fiyatı 4 bin 799 TL olarak açıklandı.

6.26 inç ekrana sahip olan Honor 20, 2340x1080 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. Cihazın yan tarafında bulunan güç tuşu aynı zamanda parmak izi okuyucuya ev sahipliği yapıyor.

7 nm Kirin 980'a ev sahipliği yapan modelin ön tarafında 32 MP'lik bir kamera yer alıyor. 7 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 2.6 GHz’e kadar çıkabilen sekiz çekirdekli bir işlemci olan Kirin 980, (2×2.6 GHz Cortex-A76 & 2×1.92 GHz Cortex-A76 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) grafik tarafında gerekli gücü Mali-G76 MP10’dan alıyor.



Cihazın arka tarafında konumlandırılan kameraların değerleri ise şöyle; 48 MP ana kamera (f/1.8), 16 MP Süper Geniş Açı (f/2.2), 2 MP Derinlik (f/2.4), 2 MP Makro (f/2.4)

Honor 20 üç adet arka kamera ile kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Cihazın ön tarafında yer alan kamera ise 32 Megapiksel çözünürlüğe sahip.

30 DAKİKADA YÜZDE 50 ŞARJ

3 bin 750 mAh değerinde bir bataryaya sahip olan cihaz, 22,5W Honor SuperCharge ile geliyor. 22.5 W hızlı şarj desteğine sahip olan telefon, bu sayede 30 dakika içerisinde yüzde 50 şarj olabiliyor.

154,25 x 73,97 x 7,87 mm boyutlara sahip olan Honor 20'nin ağırlığı 174 gram. 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafızaya sahip olan Honor 20, Android 9 ile geliyor.