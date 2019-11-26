Honor 9X'in artıları ve eksileri neler? (Honor 9X inceleme)

Çin merkezli Huawei'nin bünyesinde bulunan Honor'un yeni akıllı telefon modeli Honor 9X Türkiye'de satışa sunuldu.

Gücünü 2.2 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemci olan Kirin 710F‘den alan model, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip.



512 GB’a kadar microSD kart desteğine sahip olan Honor 9X, arka tarafta 48 Megapiksel (MP) çözünürlüğünde f/1.8 diyaframa sahip ana kameraya ev sahipliği yapıyor.



Bu kameraya 8 Megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 MP derinlik algılama sensörü eşlik ediyor. Ön tarafta ise 16 MP'lik açılır kamera bulunuyor.



6.59 inçlik IPS LCD ekrana sahip olan cihaz, Full HD+ çözünürlük sunuyor. 4 bin mAh değerindeki bataryaya sahip olan Honor 9X, 10W hızlı şarj desteğine sahip.



4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan HOnor 9X, 512 GB’a kadar microSD kart desteğine sahip

Android 9 Pie ile gelen cihaz, fiziksel parmak izi okuyucuya da ev sahipliği yapıyor. 3.5 mm kulaklık girişinin korunduğu Honor 9X, USB-C portuna ev sahipliği yapıyor.

HONOR 9X'İN ARTILARI



Çerçevesiz ekranlarda kullanıcıların en çok eleştirdiği şeylerin başında gelen üst taraftaki çentik bu modelde yer almıyor. Cihaz bu sayede ekran kullanım oranını da artırmış durumda.



4 bin mAh değerinde bir bataryaya ev sahipliği yapan model bu sayede 24 saatlik kullanımı rahatlıkla sunuyor.



48 + 8 +2 MP değerindeki üçlü arka kameranın gece moduna ev sahipliği yapması cihazın bir başka artısı.



Her ne kadar piyasadaki akıllı saat modellerine oranla pek de ön plana çıkacak özelliklere sahip olmasa da Honor 9X Honor Band 5 ile birlikte geliyor.



Honor 9X'in üst kısmına yerleştirilen mekanizmadaki ön kameranın çözünürlüğü 16 megapiksel.

HONOR 9X'İN EKSİLERİ



Hızlı şarjda limitin 10 W olması cihazın en dikkat çeken eksisi



Kamera değerlerinde hayli iyi bir noktada olan cihaz 4K çözünürlükte video çekemiyor.



Cihazın fotoğraf ve ses kalitesi ise benzer fiyat bandındaki rakiplerinin bir tık gerisinde.



Honor'ın ekran konusunda tercihi AMOLED'den değil IPS LCD'den yana kullanması.



Türkiye'de satışa sunulan model 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan versiyon. Cihazın 6 GB RAM'li versiyonu Türkiye'de bulunmuyor.



BİR BAKIŞTA HONOR 9X'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ



Ekran: 6.59 inç boyutunda, FHD+ (2340 x 1080 piksel) IPS LCD

İşlemci: Kirin 710F

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB (512 GB'ye kadar microSD desteği)

Arka Kamera: 48 MP, f/1.8 + 8 MP, f/2.4 ultra geniş açılı sensör + 2 MP, f/2.4 derinlik sensörü

Ön Kamera: 16 MP, f/2.2

Batarya: 4.000 mAh

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, USB Type-C

İşletim Sistemi: Android 9 Pie tabanlı EMUI 9.1

Renkler: Siyah ve mavi

Boyutlar: 163.5 x 77.3 x 8.8 mm

Ağırlık: 196 g

