Çin’li Honor’un yeni akıllı bileklik modeli Honor Band 5 ülkemizde satışa sunuldu.

Akıllı bilekliğin 24 saat boyunca asla dinlenmeyen kalp atış monitörü, nabız izleme için kızılötesi teknoloji özelliğiyle tehlikeli durumlardan haberdar olmanızı sağlıyor. TruSeenTM 3.5 kalp atışı teknolojisi sayesinde Honor 5 Band, sağlıklı yaşam için aracılık ediyor.



Eş zamanlı nabız sayımı/nabız aralığı ölçümü ve nabız uyarılarıyla egzersiz esnasındaki riskleri en aza indiren akıllı bileklik, SpO2 sensörü sayesinde kan oksijen satürasyonu ölçümü yapabiliyor. Böylece kullanıcı hipoksi gibi tehlikeli durumlardan haberdar olabiliyor ve zaman kaybetmeden önlem alabiliyor.



UYKU SORUNLARINI TANIMLAYABİLEN UYKU TAKİBİ TEKNOLOJİSİ



Honor 5 Band, kalp atışını ve solunumu eş zamanlı izleyerek analiz ediyor ve 200 kişiselleştirilmiş uyku kalite önerisi ve değerlendirmesiyle uyku sorunlarını tanımlayarak önlem almanıza aracı oluyor.

Honor 5 Band’in uykuya kalma dalma anını kaydeden algoritmanın tahminleri yüzde 95 oranında doğru sonuçlar veriyor.

50 METRE SUYA DAYANIKLILIK VE KULAÇ TANIMLAMA



Yüzme metrikleri arasında bulunan SWOLF değeri, havuz uzunluğu boyunca yüzme sürenizle kulaç sayınızın toplanmasıyla hesaplanıyor ve değerin düşük olması yüzmenin verimli olduğunu gösteriyor. Honor Band 5 akıllı bileklik, gerçeğe en yakın verileri elde edebilmek için son teknoloji ürünü TruSeen 3.0 Yapay Zeka destekli algoritmalarla çalışıyor.



Honor Band ile yüzme verimliliğini hesaplayabilirsiniz. Üstelik bu akıllı bileklik, 50 metreye kadar suya dayanıklı. Yüzerken veya ellerinizi yıkarken de akıllı bilekliğinizi güvenle kullanabilirsiniz.



FARKLI FİTNESS MODLARI



10 farklı fitness modunu algılayabilen. Honor 5 Band, fitness kalp atışı, antrenman süresi, mesafe, adım sıklığı, kaloriler ve aerobik/anaerobik antrenman gibi verileri detaylıca kaydediyor.

Honor 5 Band, müzik çalar uygulamasını da kontrol edebilme imkânı sunuyor. Akıllı bileklik Türkiye’de 269 TL‘den satışa sunuldu.