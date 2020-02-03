Honor Magic Watch 2'nin artıları ve eksileri neler? (Honor Magic Watch 2 inceleme)

Çin merkezli Huawei'nin bünyesinde bulunan Honor'un yeni akıllı saat modeli Honor Magic Watch 2 1,39 inç boyutunda AMOLED dokunmatik panele ev sahipliği yapıyor.



14 güne kadar pil ömrü sunan akıllı saat, 15 farklı spor modunda aktivite takibi ve stres seviyesini ölçüp gerektiğinde egzersiz önerileri sunuyor.



Akıllı telefona Bluetooth ile bağlıyken dahili hoparlör ve mikrofon üzerinden çağrıları yanıtlama özelliğine sahip olan Honor Magic Watch 2 bin 500’e kadar şarkıya ev sahipliği yapabilecek depolama alanına sahip.

Aktivite için kısayol tuşuna sahip olan saat bu alanda kullanıcılara pek çok alternatif sunuyor. Cihaz havuz ve deniz için ayrı ölçümler de yapabiliyor.

Hem iPhone hem de Android işletim sistemi ile çalışan telefonlarda kullanılabilen Honor Magic Watch 2 de tıpkı Huawei’nin akıllı saatleri gibi, Huawei Sağlık uygulamasıyla çalışıyor.



Huawei TruSleep 2.0 teknolojisine sahip olan cihaz, kullanıcının uyku kalitesini takip ederek, uyku kalitesini artırmak için çeşitli önerilerde de bulunuyor.



HONOR MAGİC WATCH 2'NİN ARTILARI



Akıllı saatin en dikkat çeken artısı uzun pil ömrü. Honor Magic Watch 2'nin 14 güne kadar pil ömrü sunduğunu belirtiyor.



14 güne varan kullanım tabiki saati kullanım performansınıza ve parlaklık ayarlarına göre değişiklik gösteriyor.



Honor Magic Watch 2 Kirin A1 işlemciye ev sahipliği yapıyor.

Ancak cihaz ortalama bir kullanıcıya tek şarj ile rahatlıkla 10 güne kadar kullanım imkanı sunuyor.



Honor Magic Watch 2'nin bir diğer öne çıkan yanı pek çok aktivite takip seçeneğine ev sahipliği yapması.



Gün içerisinde stresi de ölçen cihaz, 50 metreye kadar suya dayanıklı ve suyun altında dahi kullanıcısının kalp ritmini ölçebiliyor. Cihazın GPS özelliği de oldukça başarılı bir performans sunuyor.



HONOR MAGİC WATCH 2'NİN EKSİLERİ



Honor Magic Watch 2'nin en dikkat çeken eksisi 3'üncü parti uygulamalara ev sahipliği yapmaması.



Kirin A1 işlemciye ev sahipliği yapan akıllı saat ile telefon görüşmesi yapmak mümkün. Ancak cihazın hoparlör performansının beklentinin altında kaldığını söyleyebiliriz.



Instagram ve Facebook gibi popüler uygulamaların dışında uygulamalardan gelen bildirimlerin ekranda bildirim olarak yer alamaması kullanıcıların canını sıkabilir.



50 metreye kadar suya dayanıklılık sunan Honor Magic Watch 2 suyun altında da kullanıcısının kalp ritmini ölçebiliyor.

BİR BAKIŞTA HONOR MAGIC WATCH 2'NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ



Ekran: 1,39 inç AMOLED 454×454 piksel, 326 PPI

Pil ömrü: Tipik kullanım için 14 gün

Suya dayanıklılık: 50 metreye kadar suya dayanıklı

GPS: Var

Bağlantılar: Bluetooth 5.1, BLE

Uyumlu sistemler: Android, iOS

Gövde boyutu: 46 mm

Boyutlar: 45,9 x 45,9 x 10,7 mm

Ağırlık: 41 gram (kayışsız)