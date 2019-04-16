1 Ocak 2019'dan Mart ayı sonuna kadar devam eden söz konusu sorun, şirket bünyesindeki bir destek görevlisinin kimlik bilgilerinin gizliliği ihlal edilince ortaya çıktı. İhlal edilen kimlikler bu tarihten itibaren devre dışı bırakıldı.



İlgili sorunu yaşayan Outlook hesaplarına e-posta gönderen Microsoft'un yaptığı açıklamaya bakıldığında kimlik bilgilerine erişimi olan kişiler, etkilenen kullanıcıların e-posta adreslerine, klasör isimlerine, e-posta konu satırlarına ve kişilerin iletişime geçtiği e-posta adreslerine erişme şansına sahipti. Yine de e-postaların içeriklerini veya eklerini görebilmesi mümkün olmadı.



E-posta oturum açma bilgileri güvenlik ihlali tarafından etkilenmemiş olsa da, kullanıcıların Outlook ve Hotmail hesap bilgilerini elden geçirmeleri ve şifrelerini değiştirmelerinde fayda var.



Son olarak Microsoft, kesinlikle mail içeriği veya kullanıcı şifreleri gibi verilerin sızdırılmadığının altını çiziyor.