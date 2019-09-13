PC tabanlı sanal gerçeklik (VR) sistemi olan Vive Cosmos'ın fiyatı ve kullanıma gireceği tarih açıklandı. Yeni duyurulan Vive Cosmos External Tracking Mod da bunlar arasında yer alıyor. Cosmos, Avrupa’da 3 Ekim’de 799 EUR fiyatla satışa çıkacak. Ön siparişler ise 12 Eylül’de başlayacak.

Vive Avrupa Genel Müdürü Graham Wheeler, “Rakipsiz bir deneyim sunan Cosmos, içten dışa takip özelliğine sahip bugüne kadarki en çok yönlü başlığımız. İleride farklı ön panel seçenekleri, limitsiz içerik ve yeni arayüz ile XR müşterilerine daha çok olanak sunacağız. Sürekli büyüyen bir kitleye VR deneyimi sunacağımız için heyecanlıyız. Vive Cosmos, bugüne kadar Avrupa’da yaptığımız en büyük perakende VR ürünü lansmanı olacak" dedi.



Vive Cosmos, VR müşterilerinin ihtiyaçlarını kolaylık, çok yönlülük ve performansa öncelik vererek karşılamak üzere üretildi. İçten dışa geniş ve hassas takip için altı adet kamera sensörüyle donatılan yeni Vive takip sistemi, basit kurulumuyla VR dünyasına daha önce hiç olmadığı kadar hızlı ve kolay giriş sağlıyor. Orijinal Vive modelinden %88 daha fazla olan 2880 x 1700 piksel çözünürlükle Cosmos, net bir metin ve grafikler sunuyor. Yeni LCD paneller, pikseller arasındaki mesafeyi azaltıyor ve gerçek RGB ekranlarla birlikte piksellerin çevresinde ince siyah çizgiler oluşmasını önlüyor.



Yukarı katlanabilen eşsiz tasarım, kullanıcıların VR yolculuğunu kesmeden gerçek dünyadan sanal gerçekliğe saniyeler içinde geçmesini sağlıyor. Son derece ergonomik ve rahat yapı, VR deneyimini daha uzun süre yaşama olanağı tanıyor. Entegre kulaklıklar ise deneyimin içine çeken ses kalitesisunuyor. Cosmos’un tamamen yeniden tasarlanan kontrol cihazları, VR içinde yapılabilecekleri en üst seviyeye getiriyor ve uzun oyun maratonlarında rahatlığı artırıyor. Cosmos ayrıca, VR deneyimini hiçbir yere bağlı kalmadan yaşamak isteyenler için Vive Kablosuz Adaptör ile de uyumlu.



Modüler bir ön panel tasarımına sahip olan Vive Cosmos, bugüne kadarki en çok yönlü VR başlığı. Gelecek aksesuarlarla işlevi değiştirilebilecek şekilde tasarlanan başlık, müşterilere ürünlerini zaman içinde kendi ihtiyaçlarına göre yenileme fırsatı veriyor. İlk resmi “mod” ise bugün duyurulan Vive Cosmos External Tracking Mod oldu. Takip için mevcut Lighthouse baz istasyonlarını kullanmaya devam etmek isteyen müşteriler, bu mod ile Vive Cosmos’un üstün performansından yararlanabilecek. Baz istasyon uyumlu bu ilk mod, Vive ekosistemindeki Vive Tracker gibi çevre birimlerini destekliyor, VR kontrolleri için benzersiz bir giriş özgürlüğü sunuyor. Bu yeni mod önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde piyasaya çıkacak.