Huawei bu yılın 3. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 24,4 artışla 610,8 milyar Çin Yuanı (86 milyar dolar) gelir elde etti. Bu dönemde şirketin net kar marjı yüzde 8,7 oldu.



Huawei, 2019 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin sonuçlarını açıkladı. Bu yılın ilk üç çeyreğinde, Huawei, yıllık bazda yüzde 24,4 artışla 610,8 milyar CNY gelir elde etti. Bu dönemde şirketin net kar marjı yüzde 8,7 olarak gerçekleşti.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei, IT altyapısına ve akıllı cihazlara odaklanmayı sürdürerek operasyonlarının verimliliğini ve kalitesini artırmaya devam etti. Operasyonel ve organizasyonel istikrarını arttıran Huawei, performansını 2019 yılının ilk üç çeyreğinde sağlamlaştırdı.



AKILLI TELEFON SEVKİYATLARI İLK ÜÇ ÇEYREKTE 185 MİLYON ADET



Açıklamaya göre, Huawei Tüketici Elektroniği Grubu istikrarlı şekilde büyümeye devam etti. Huawei’nin 2019’un ilk üç çeyreğindeki akıllı telefon sevkiyatları, yıllık yüzde 26 artışla 185 milyon adedi aştı. Şirket ayrıca PC'ler, tabletler, giyilebilir ürünler ve akıllı ses ürünleri gibi diğer yeni işletmelerde de hızlı bir büyüme kaydetti.



Huawei Mobil Hizmetler (HMS) ekosistemi 170'ten fazla ülke ve bölgeyi de kapsayacak şekilde gelişti. HMS’yi şu anda dünya çapında 1,07 milyon kayıtlı geliştirici kullanıyor.



HUAWEİ 5G İÇİN 60'TAN FAZLA TİCARİ SÖZLEŞME İMZALADI



Yazılım ve donanımda benzersiz yeniliklere sahip olan, aynı zamanda sektör ve tüketicilerden büyük beğeni toplayan Vision akıllı ekran, 3. çeyrekte piyasaya sürüldü. Taşıyıcı sektöründe, dünya çapında 5G ağlarının ticari konuşlandırması hızlandı.



Huawei, 5G Super Uplink, akıllı ve basitleştirilmiş nakliye ağları gibi lider, yenilikçi çözümler üretmeye devam etti. Şirket ayrıca, taşıyıcıların inovasyonunu ve büyümesini sağlamak için 5G deterministik ağ oluşturma üzerine bir endüstri inovasyon tabanı oluşturmak için endüstri ortaklarıyla birlikte çalıştı.



Bugüne kadar, Huawei 5G için 60'tan fazla ticari sözleşme imzaladı ve lider global taşıyıcılarla 400 binden fazla 5G Massive MIMO aktif anten ünitesini (AAU) dünya pazarlarına sevk etti.



Huawei ayrıca kurumsal sektörler için, Horizon Digital Platformunu başlattı. Bu yakınsak, açık ve verimli platform, Huawei'nin kapsamlı teknolojik deneyimine dayanıyor. Açıklamaya göre, Huawei, dijital dünya için temel oluşturmak ve trilyonlarca ABD dolarına değer bir dijital dönüşüm endüstrisi yaratmak için müşteri ve ortaklarıyla birlikte çalışmayı hedefliyor. Bu platform aynı zamanda hükümet, kamu hizmetleri, finans, ulaşım ve elektrik gibi çeşitli sektörlere dijital dönüşümlerini hızlandırmaları için yardımcı olacak.



Açıklamada yer verilen bilgilere göre, 2019 yılının üçüncü çeyreğinin sonunda, 700'den fazla şehir, 228 Fortune Global 500 şirketi ve 58 Fortune Global 100 şirketi, Huawei'yi dijital dönüşüm ortağı olarak seçti.



Huawei'nin bulut hizmetinin gelişimi de hızlanıyor. Üçüncü çeyrekte Huawei'nin bilgisayar stratejisine göre dünyanın en hızlı yapay zeka eğitim kümesi olan Atlas 900'ü piyasaya sürdü. Şirketin piyasaya sürdüğü diğer yenilikçi ürünler arasında Huawei Cloud Ascend Yapay Zeka küme hizmetleri, Kunpeng ve Ascend işlemcileri tarafından desteklenen 112 yeni hizmet ve Endüstriyel Akıllı İkizler yer alıyor.



Bu ürünler hükümet, internet servis sağlayıcısı (ISS), otomotiv, finans ve diğer birçok sektörde büyük atılımlar gerçekleştirdi. Üç milyon işletme kullanıcısı ve geliştiricisi, ürün ve çözümler geliştirmek için Huawei Cloud 'u kullandı.