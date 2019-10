Huawei Başkan Yardımcısı Ken Hu, "5G şebekeleri, 4G'den çok daha hızlı bir şekilde ticari yaygınlığa ulaştı. Şimdiye kadar 20'den fazla pazardaki taşıyıcı firma, toplam 40 ticari 5G ağı başlattı. Yıl sonuna kadar 60'tan fazla 5G ticari ağı olması bekleniyor." dedi.



Dünyanın önde gelen telekomünikasyon firmalarından Huawei tarafından 5G teknolojisindeki gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen "Küresel Mobil Geniş Bant Forumu", İsviçre'nin Zürih kentinde başladı.



Dünyada 5G alanında hizmet veren çok sayıda şirketin katılım sağladığı forumda, Huawei tarafından geliştirilen 5G çözümleri de tanıtılıyor.



"YIL SONUNDA 60'TAN FAZLA 5G TİCARİ AĞI"



Huawei Başkan Yardımcısı Ken Hu, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, standartları belirlendikten sonra 5G şebekelerinin, 4G'den çok daha hızlı bir şekilde ticari yaygınlığa ulaştığını belirterek, "Şimdiye kadar 20'den fazla pazardaki taşıyıcı firma, toplam 40 ticari 5G ağı başlattı. Yıl sonuna kadar 60'tan fazla 5G ticari ağı olması bekleniyor." dedi.



Sektör olarak, gelecekteki gelişimi sürdürmek için herkesin taze bir bakış açısına ihtiyacı olduğunu dile getiren Ken Hu, "Biz büyük ilerleme kaydettik. Ancak 5G’den en iyi şekilde yararlanmak için birlikte çalışmamız gerekiyor. 5G teknolojisi, erken benimsendiği ülkelerde tüketicilere ve sektörlere çeşitli değerler sağladı. 5G gelişimini hızlandırmak için uygun politika ve sektörler arası iş birliği büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Ken Hu, 5G'nin kullanıcı deneyimini hiç olmadığı kadar güçlendirdiğini, Güney Kore'de ticari 5G ağını piyasaya süren firmaların, 6 aydan kısa sürede 3,5 milyondan fazla aboneye ulaştığını bildirdi.



Artan veri tüketiminin yanı sıra firmaların 5G ile daha fazla gelir akışı sağladığını kaydeden Ken Hu, "Örneğin, Güney Koreli bir hava yolu şirketi, premium veri planlarının bir parçası olarak 5G destekli servislerini piyasaya sürdü. 5G hizmetinin başlamasından sadece 3 ay sonra premium abone oranı yüzde 3,1'den yüzde 5,3'e yükseldi." dedi.



"İŞ BİRLİKLERİ 5G'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA ÇIKARACAK"



Ken Hu, farklı sektörlerin, endüstriyel 5G uygulamalarının ilk neslinden yeni değerler elde ettiğini belirterek değinerek, şunları kaydetti:



"Gelecekte ne tür uygulamalar göreceğimizi kesin olarak söyleyemeyiz ancak şu anda her sektörün 5G teknolojisinden faydalanacağı açık. Sektörümüzün site kaynakları için daha fazla desteğe ihtiyacı var. Maliyetler hala çok yüksek ve sitenin kullanılabilirliği her zaman talebin altında kalıyor. Düzenleyiciler, paylaşım için daha fazla kamu altyapısı açarak ve inşaat konusunda rehberlik sağlayarak durumu hızlandırmalı ve iyileştirmeli. Örneğin, Şanghay'da şehir hükümeti, çok işlevli yardımcı direklerin standartlarını belirledi. Bu direkler, 2020'nin sonuna kadar 30 bin ek 5G alanını desteklemek için kullanılacak, 500 kilometrelik halka açık yollara yerleştirilecek. Şehir genelinde inşa edilen toplam mobil baz istasyon sayısında yüzde 75'lik bir artış görülüyor."



Dikey endüstri bilgisi, kullanım durumları ve iş durumunun gelişimi konusunda hala bazı zorluklar yaşadıklarını aktaran Ken Hu, bu zorlukların aşılması için sektörler arası iş birliğinin büyük önem taşıdığını vurguladı.



Hu, iş birliklerinin 5G'nin gücünü ortaya çıkarmayı kolaylaştıracağını ifade ederek, "Açık fikirli olmamız halinde gerçek sorunları tanımlamak ve neyin işe yaradığını araştırmak için endüstri ortaklarıyla birlikte çalışmamız gerekiyor. Her ülkenin kendi ekonomik gücü var. Odaklanabileceğimiz alanlar ve 5G teknolojisini her ülkenin rekabetçiliğini arttırmak için sektöre özel çözümlerle birleştiriyoruz.” dedi.



"5G TEKNOLOJİSİ ENDÜSTRİDE İŞ VERİMLİLİĞİNİ ARTIRACAK"



China Mobile Başkan Yardımcısı Zhao Dachun da 4G altyapılarıyla Çin'de 734 milyon aboneye ulaştıklarını belirterek, daha nitelikli bir iletişim imkanı sunan ve her organizasyon açısından faydalı sonuçlar doğuracak olan 5G'nin yaygınlaşması için kapsamlı bir strateji geliştirdiklerini söyledi.



"5G+" adını verdikleri ekosistemle, endüstride dijital dönüşümü sağlamayı amaçladıklarını aktaran Dachun, ekosistem kapsamında yapay zeka, nesnelerin interneti, büyük veri, bulut sistemler gibi birçok alanda hizmet vereceklerini anlattı.



Dachun, 5G ekosisteminin sağlıklı bir şekilde işlemesi için iş birliğinin önemli bir role sahip olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:



"5G ekosisteminin oluşturulmasına yönelik işletmelerle, üniversitelerle çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Çin'de 50 binden fazla baz istasyonuyla 50'den fazla şehirde 5G'nin ticarileştirilme süreci gerçekleştirildi. 5G, endüstride daha yüksek kalitede iş yapmayı sağlayacak. Şanghay başta olmak üzere Çin'in farklı şehirlerinde taşımacılık, sağlık, bankacılık gibi farklı alanlarda birçok proje gerçekleştirdik. Bu projeler sayesinde iş sahaları akıllı hale getirildi ve iş verimliliği arttı."



"2025'TE ABD'DEKİ ERİŞİMLERİN YÜZDE 50'Sİ 5G İLE OLACAK"



GSM Association (GSMA) Teknoloji Üst Yöneticisi Alex Sinclair ise 5G altyapısının günden güne tüm dünyada yayılmaya ve gelişmeye devam ettiğini belirterek, Güney Kore ve Çin'de 5G altyapısı konusunda ciddi adımlar olduğunu söyledi.



An itibarıyla dünyanın farklı bölgelerinde 40 operatör firmasının 5G bağlantı hizmeti sunmaya başladığını aktaran Sinclair, "Tahminlerimize göre, 2025 yılında ABD'deki erişimlerin yüzde 50'si 5G ile olacak. Aynı tarihlerde Çin'deki 5G kullanıcı sayısının da 600 milyona ulaşmasını bekliyoruz. 5G teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte kurumlardaki dönüşümün yanı sıra insanlarda ve toplumda da çeşitli dönüşümler yaşanacak." ifadelerini kullandı.



5G ile ilgili çeşitli konferans ve etkinliklerin yer aldığı Küresel Mobil Geniş Bant Forumu, yarın sona erecek.