Huawei Google’a alternatif olacak uygulamasını kullanıma sundu

Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei, Google'a alternatif olarak tasarladığı arama uygulamasını kullanıcılarının beğenisine sundu.



Forbes’ta yer alan habere göre, Şubat ayından beri test edilen uygulama ‘Petal Search’ adıyla AppGallery’deki yerini aldı.



Test aşamasındayken Huawei Search adına sahip olan aplikasyon ‘uygulamalar’ sekmesi sayesinde kullanıcıların doğrudan Petal Search üzerinden uygulama indirme imkanı da sunuyor.



ABD yaptırımları nedeniyle telefonlarında Google Play'e yer veremeyen şirketin geliştirdiği uygulama kullanıcıların üçüncü parti mağazalardan uygulama bulmalarını ve APK dosyalarını indirmelerini de sağlayacak.



Söz konusu aplikasyon AppGallery'de mevcutsa kullanıcı Huawei'nin mağazasına yönlendirilecek, uygulama AppGallery’de yoksa APKPure gibi üçüncü parti bir platforma yönlendirme yapılacak.