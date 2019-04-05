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1- 2019 SONUNDA TÜRKİYE'DEKİ PAZAR PAYINIZI YÜZDE 35'E ÇIKARTMA İDDİANIZ VARDI. İLK ÇEYREĞİ GERİDE BIRAKTIK BU ÖNGÖRÜDEN BİR SAPMA VAR MI?



GFK’nin Şubat ayı rakamlarına göre, Türkiye’deki market büyüklüğümüz şimdiden yüzde 29.7 seviyesine ulaşmış durumda.

Bu da bize gösteriyor ki 2019 sonunda kadar yüzde 35 hedefine ulaşmamızın adına bir şüphemiz yok.



2- GEÇTİĞİMİZ AYLARDA İZMİR'DE İLK DENEYİM MAĞAZASINI AÇTINIZ, BUGÜN İSE BENZER BİR KONSEPT İSTANBUL'DA AÇILDI. SIRADA HANGİ ŞEHİRLER VAR?



Evet bazı planlarımız var. Bu plan kapsamında deneyim mağazalarının hangi şehirlerde açılacağını açıklayamıyoruz. Ama dediğim gibi bazı planlarımız var ve bunun duyurusunu önümüzdeki dönemde yapacağız.

3- SÖZ KONUSU 5G OLUNCA HUAWEİ ÖNDE GELEN İSİMLERDEN BİRİ. SİZCE BU TEKNOLOJİ TÜRKİYE’DEKİ BİR KULLANICININ CEBİNE NE ZAMAN GİRECEK?



Huawei 5G teknolojisinde lider konumda. Bu alanda dünyanın farklı bölgelerinde faaliyetlerimiz var. Kişisel görüşüme göre, kısa bir sürede Türkiye’deki kullanıcılar 5G ile tanışmış olacak.

Çünkü bu alandaki insanların ve karar vericilerin tutkusuna şahit oluyoruz. Dediğimiz gibi kısa bir sürede Türkiye’de bu teknolojiyi göreceğimize inanıyorum.



4- MWC 2019’DA TANITILAN ŞİRKETİN İLK KATLANABİLİR MODELİ MATE X TÜRKİYE’DE NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?



2019’un ikinci çeyreği ve üçüncü çeyreği arasında bir dönemde katlanabilir telefon Mate X’i Türkiye’ye getirmeyi planlıyoruz.

Konu ile ilgili çalışmalarımız hala sürüyor. Kesin bir tarih vermek zor ama kişisel olarak bunun şirketin önceliği olması adına elimden geleni yapıyorum. Kesin bir tarih belirlendiği zaman duyuruları yapacağız.



5- BÜYÜK OLSALIKLA FİYAT VEREMEZSİNİZ. EN AZINDAN ŞUNU SORALIM MATE X'İN TÜRKİYE FİYATI KULLANICILARI TATMİN EDECEK Mİ?



Evet henüz Türkiye fiyatını veremiyoruz ancak Mate X’in ev sahipliği yaptığı teknoloji ve inovasyon göz önünde bulundurulduğunda fiyat makul gözükecektir. Kullanıcılar gözünde fiyatın böyle algılanacağı konusunda güçlü bir inancım var.



BONUS: SÖZ KONUSU AKILLI TELEFONLAR OLUNCA PEK ÇOK KİŞİNİN ORTAK ELEŞTİRİSİ SÜREKLİ YÜKSELEN FİYATLAR. ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE TÜRKİYE İÇİN KULLANICILARI MEMNUN EDECEK BİR KAMPANYA GÖRÜR MÜYÜZ?



6 Nisan'da başlayacak bir kampanyamız var. Mağazamızdaki P30 serisi dışındaki ürünlerimizin fiyatlarını yüzde 20 düşüreceğiz. Yani bu konuda elimizden geleni yapıyoruz.