HUAWEI Nova 9 ile tanışın: Dinamik, tarz ve özgür

2016 yılındaki ilk lansmanından bu yana nova serisi sürekli olarak geliştirildi. Aileye eklenen en son ürün olan nova 9, RYYB renk filtresi dizisi (CFA) ve XD Fusion Engine gibi bir dizi amiral gemisi sınıfı kamera teknolojisiyle donatılarak kullanıcılara mükemmel fotoğraf deneyimi vaat ediyor. Eklenen diğer çözümler arasında 120Hz Orijinal Renk Kavisli Ekran, güçlü işlemci, mükemmel pil ömrü ve 66W Huawei SuperCharge yer alıyor. Gelişmiş işlevlerin tümü, nova 9’u yoğun bir yaşam tarzına sahip modern tüketiciler için mükemmel bir akıllı telefon haline getiriyor.



Geceleri bile her anı yakalayın



Huawei , modern yaşam hızına uygun, gece ve gündüz her an güvenebileceğiniz bir akıllı telefon yarattı. Yeni akıllı telefon, yüksek kaliteli fotoğraflar çekmek için yüksek ışık hassasiyeti sağlayan 1/1,56 inç sensöre sahip 50MP RYYB Ultra Vision ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP derinlik kamerası, 4cm makro kamera ve büyük 1/2,8 inç sensörlü 32MP ön kamera ile donatıldı. Artık günün hangi saatinde olursa olsun, istenildiği anda yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekilebilir. Buna Huawei'in benzersiz Süper Gece Selfie algoritması ile fotoğraflardaki dijital gürültüyü azaltan ve arka planı yeniden oluşturan Gece Portre Modu eklendiğinde, karşımıza gece fotoğrafçılığı için mükemmel bir kamera çıkıyor. Gece manzara çekimleri veya gece portreleri olsun, görüntüler parlak ancak aşırı pozlanmış olmuyor; görüntünün daha karanlık alanlarında gizlenmiş ayrıntılar da ön plana çıkıyor.



Huawei Nova 9, geceleri fotoğraf çekerken olduğu kadar video çekerken de iyi performans gösteriyor. Extreme Night Shoot ve Night Selfie Video özellikleri ile karanlıkta hem ön hem de arka kamera ile 4K çözünürlükte çekim yapılabiliyor. Üstelik hem ön hem de arka kameralarda bulunan AIS Video Stabilization teknolojisi sayesinde el titremesi artık bir sorun olmaktan çıkıyor. Huawei Nova 9 arka kamera, Ağır Çekim ve Hızlandırılmış videoların çekilmesini de destekleyerek videolarını oluşturanlar için eğlenceli ve ilginç seçenekler sunuyor.



Tarzınıza uyan akıllı telefon



Bize günün her saatinde eşlik eden teknolojik cihazlar, tarzımızı, zevkimizi ve kişiliğimizi ifade eden aksesuarlara dönüşüyor. Huawei Nova, Starry Blue ve Black olmak üzere iki renk seçeneğinde ultra ince, ultra hafif tasarımıyla tarzınızı ifade etmenize yardımcı olacak şık bir aksesuar olarak ön plana çıkıyor. Gövdesinin hem ön hem de arka tarafı hafif kavisli olduğundan kullanımda daha ince ve rahat hissettiriyor. Yalnızca 7,77 mm kalınlığında ve yaklaşık 175 g ağırlığında olan nova 9, oldukça ince ve kullanışlı.



Düşük pil artık sorun değil



Huawei Nova 9'un amacı, pilin kullanıcısının yaşam hızına ayak uydurabilmesini sağlamak. Akıllı telefonun pili kullanıcısını kısıtlamıyor. HUAWEI nova 9, tamamen şarj olması 38 dakika süren yüksek kapasiteli 4300 mAh pile sahip. Artık düşük pil konusunda endişelenmeye gerek yok. 66W Huawei SuperCharge desteği sayesinde sıfırdan yüzde 53'e kadar şarj olması ise yalnızca 15 dakika sürüyor.



Huawei Nova 9, 6nm Snapdragon 778G 4G mobil platformunu kullanıyor. Performansı güçlü ve telefonun kullanıcılarını tüm günlük etkinliklerde desteklemesine olanak tanıyor. Huawei nova 9 ayrıca, telefonun sıcaklığını akıllıca algılayan ve performansı cihazı serin tutmak ve kusursuz bir şekilde uzun süreli çalışmasını sağlamak için ayarlayan bir VC Sıvı Soğutma ve Grafen soğutma sistemleri ile donatıldı.



1,07 milyar renk (10 bit) oluşturabilen 6,57 inç ekrana sahip Huawei nova 9, ayrıntılarla dolup taşan daha pürüzsüz ve daha sürükleyici görseller üretmek için 120 Hz'e kadar ekran yenileme hızını, 300 Hz dokunmatik örnekleme hızını ve P3 renk gamını destekliyor. Huawei nova 9, Huawei'nin gelişmiş soğutma çözümü ve AI teknolojisi ile tamamlanan Snapdragon 778G 4G mobil platformu sayesinde hem günlük görevlerde hem de eğlence sırasında hızlı, sorunsuz ve güçlü bir performansın yanı sıra mükemmel kullanıcı deneyimleri sunuyor.