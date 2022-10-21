HUAWEI nova Serisi’nin yeni nesil telefonları yepyeni fırsatlarla satışa sunuldu

HUAWEI nova Serisi, selfielerden vlog çekmeye kadar, mobil ön kamera teknolojisindeki yeniliklere öncülük etmeye devam ediyor. HUAWEI Multi-Vision Fotoğrafçılığı ile nova 10 Pro, yüksek kaliteli çift ön kamera merceklerine sahip. Bir lens, mükemmel çözünürlük ve ışık hassasiyeti sunan 100 derecelik geniş açı ve 4K video desteklerken, sektörün ilk öne bakan 60MP Ultra Geniş Otofokus Kamerasına sahip. Sektörde bir başka ilk olan öne bakan 8 MP Portre Yakın Çekim Kamerası, 2X optik yakınlaştırmayı ve 5X'e kadar dijital yakınlaştırmayı destekleyerek insan algısının sınırlarını genişletiyor ve en üst düzeyde yakın plan portre deneyimi sunuyor.

HUAWEI nova 10 Pro ayrıca, her bir pikselin fotoğraf ve odaklanmaya ayrıldığı Dört Aşamalı Algılamalı (QPD) Anında AF ile oluşturulmuş sektörün ilk ön kamerasına da sahip. Yaygın bir otomatik odaklama merceği ile karşılaştırıldığında, odak hızında yüzde 30'luk bir artış vaat eden QPD AF, geniş açılı görüntülerin çözünürlüğünü yüzde 119 oranında iyileştiriyor. Portre Yakın Çekim Kamerası ile birleştiğinde ve ana konuya otomatik odaklama kullanıldığında, yakın çekim portreler artık çözünürlükte yüzde 150 artış sağlıyor.

XD Fusion çerçeve kompozisyonu ayrıca her senaryo için mobil fotoğrafçılığı geliştiriyor: Hassas bokeh efektleri elde etmek için önden aydınlatma, arkadan aydınlatma ve çoklu pozlamalı yüksek dinamik aralıklı (HDR) çekimler, kullanıcıların bir tıklamayla net ve yüksek kaliteli yakın portreler çekmesine yardımcı oluyor.



0.7X~5X Serbest Yakınlaştırma sayesinde HUAWEI nova 10 Pro, 54 mm portre odak uzaklığı, 27 mm geniş açı odak uzaklığı ve 19 mm ultra geniş açılı odak uzaklığı yakalayarak her mesafeden tutarlı ve mükemmel görüntü kalitesi sunuyor.



HUAWEI nova 10 Pro'nun arka kamerası 50MP Ultra Vision Photography ile donatıldı. Arka kamera, ışık alımını yüzde 40 artıran Huawei'nin amiral gemisi sınıfı RYYB Renk Filtresi Dizisini benimsiyor. Ayrıca, düşük ışıklı ortamlarda ideal fotoğrafçılık sonuçları sunan QPD ve sıfır deklanşör gecikmesi teknolojisi (ZSL) ile Anında AF'nin yanı sıra AI Anlık Görüntü işlevi de destekleniyor.



Dual-View Video, Follow Focus ve 0,7X~5X zoom ile hareket halindeyken Vlog



HUAWEI nova 10 Pro, çift ön kameraların yükseltilmiş otomatik odaklama yetenekleriyle, kadraj içindeki farklı nesnelerin odağını akıllı bir şekilde değiştirebilir Vitrin Odak işlevi aracılığıyla, iç mekanda çekilen vlog'larda bile nesnelerin net bir şekilde görüntülenmesine olanak tanır. Aynı anda çekim yapmak için akıllı telefonun birden fazla kamerasını kullanabilir ve hem ön hem de arka kameralardan oluşan çift ön kameranın ve ayrıca resim içinde resim çekiminin kombinasyonu ile çok kameralı bir çekim deneyimi sunarken, öznenin yüzü, makyajı ve aksesuarlarıyla ilgili tüm ince ayrıntıları yakalayabilir. Geniş görüş alanlarına sahip dış mekan çekimleri için kullanıcılar, ön kameranın güçlü çift otomatik odaklama özelliklerinden yararlanarak çevredeki doğal görüntüleri yakalayarak kolayca 0,7X~5X yakınlaştırma videoları çekmek için yakınlaştırmayı serbestçe ayarlayabilirler.



Arka kamerayı kullanarak kayıt yaparken HUAWEI nova 10 Pro, videodaki kişiyi kilitleyen ve takip eden Follow Focus işleviyle birlikte geliyor. Kişi geçici olarak bloke edilse bile, bu özellik kişinin yerini tahmin ederek odağı bozmuyor. HUAWEI nova 10 Pro, ses izleme, arka plan sesi bastırma ve P3 geniş renk gamı işlevlerini birleştiriyor. Nova 10 Serisi ayrıca, yüksek kaliteli vlog prodüksiyonu için hareketli fotoğrafçılık, video sabitleme, renk derecelendirme, ses alma ve düzenleme teknolojilerini içeren tek tıklamalı bir video oluşturma uygulaması olan Petal Clip'i de içeriyor.



HUAWEI Online Mağaza üzerinden nova 10 Serisi telefonlar satın alan kullanıcılara FreeBuds 4i ve 6 ay uzatılmış Garanti hediye ediliyor. Böylece kullanıcılar cihazlarının garanti süresini 2,5 yıla çıkartıyorlar. Ayrıca nova 10 Serisi telefon ile birlikte Watch Fit 2 Silver satin alındığında akıllı satin fiyatı 1.499 TL’ye düşüyor. Lansmana özel olarak nova 10 Pro’nun fiyatı 16.999 TL olarak belirlenirken, nova 10’un fiyatı 14.999 TL olarak belirtiliyor.



Bunlara ek olarak HUAWEI nova 10 Pro 400 TL ek sepet indirimi ile satışa sunuluyor. Ayrıca 30 Eylül - 16 Ekim arası yapılacak alışverişlerde ilk 10 kişiye ayrıca FreeLace Pro hediye edilirken, sonraki 40 kişiye de FreeBuds 3 hediye ediliyor.



https://consumer.huawei.com/tr/phones/nova10-pro/



https://consumer.huawei.com/tr/phones/nova10/

