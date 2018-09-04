Huawei, satışa çıktığı ilk beş ayında 10 milyon adet Huawei P20 Pro ve P20 modeli sattığını duyurdu. Huawei’nin en son amiral gemisi cihazları, özellikle Çin ve Batı Avrupa gibi önemli pazarlarda iyi satış rakamları elde etti.

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, Mobil Cihazlar Başkanı Kevin Ho yaptığı açıklamada, “Global tüketiciler nezdinde 10 milyonluk çizgiyi aşarak kendimize yepyeni bir çıta belirledik. Bu çıtayı, en iyi yaptığımız şeyleri yapmaya devam etmemizi ve bizi en üst seviyeye taşıyacak inovasyonlar yapmamızı sağlayacak bir teşvik sembolü olarak ele alacağız” dedi.



Huawei, konuyla ilgili olarak yayınladığı basın bülteninde, P20 Pro ve P20‘nin kamera ve lens görüntü kalitesi ölçümleri ve derecelendirmeleri için endüstri standardı olan DxOMark tarafından üç haneli bir puan alan ilk cihazlar olduğuna dikkat çekti.

Leica, Master AI, Huawei AI Image Stabilization ve büyük kamera sensörleri tarafından sağlanan yüksek performanslı gece çekim yeteneği ile birlikte tasarlanan kameralara sahip olan Huawei P20 Serisinin, profesyonel fotoğrafçılığı herkes tarafından erişilebilir kıldığına da dikkat çekti.



Gerçekten de şirketin belirttiği gibi, özellikle Twilight renkli P20 Pro piyasaya sürüldüğünden beri Huawei, akıllı telefon tasarımında trend belirleyici konumuna geldi ve birçok üreticiyi ürünlerini degrade renklerde tasarlamaya teşvik etti. Huawei P20 Pro, tasarım açısından bizim de en çok beğendiğimiz Android telefonlarından bir tanesi oldu.



Avrupa İmaj ve Ses Derneği (EISA), cihazın “Bugüne kadarki en gelişmiş, yenilikçi ve teknik olarak üstün akıllı telefon” olduğunu belirterek Huawei P20 Pro’yu “2018-2019 EISA En İyi Akıllı Telefon” olarak belirlediğini duyurmuştu.