Huawei'nin merakla beklenen üç yeni telefonu var: Huawei P30, P30 Pro ve P30 Lite. 6.47 inç'lik ekranıya gelen ve 2340x1080 piksel ekran çözünürlüğü sunan Huawei P30 Pro, OLED ekran kullanıyor.

Huawei'nin kendi geliştirdiği en güçlü mobil işlemcisi olan Kirin 980'den güç alan Huawei P30 Pro, 8 GB RAM'le geliyor. Diğer yandan cihaz 128 GB ve 256 GB depolama kapasitesi seçeneklerine de sahip. Ancak bu depolama alanları da yeterli gelmediyse 512 GB'lık bir üst model Huawei P30 Pro da seçenekler arasında olacak.



4200 mAh bataryasıyla şarj sorununu ortadan kaldırması beklenen telefon, Android 9 Pie işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkacak ve aynı zamanda EMUI 9.1 arayüzüyle gelecek. Huawei P30 Pro'nun en merak edilen tarafı ise hiç şüphesiz kameraları...

Huawei Mate 20 Pro ile çıtayı epey yükselten şirket, bu kez Huawei P30 Pro ile ses getireceğe benziyor. Arka yüzünde Leica imzasını taşıyan 40 megapiksel 27 mm F.1 OIS + 20 MP 16 mm F2.2 (120 derece geniş açı) + 8 MP 125 mm F3.4 (Periskop bakışı) üçlü kamera kurulumu bulunuyor.



5X optik, 10X kayıpsız ve 50X dijital zum yapılabilmesine olanak sağlayan Huawei P30 Pro, derinliği daha iyi algılayabilmek için de ToF sensörü kullanıyor. Cihazın ön yüzünde ise F2.0 diyafram aralığı sunan 32 MP kamera bulunuyor.



Gelelim Huawei P30'a. Huawei P30 Pro'nun bir alt modeli olmasına karşılık pek çok özelliği aynı olan cihaz, gücünü P30 Pro'da olduğu gibi Kirin 980'den alıyor. 6 GB RAM'le gelen telefon, Android 9 Pie işletim sistemi yüklü olarak geliyor ve EMUI 9.1 sürümü kurulu. Kamera tarafına geçtiğimizde ise cihazın Huawei P30 Pro'dan hiç geri kalır yanı yok.

40 MP + 16 MP + 8 MP üçlü kamerayla gelen telefonun ön yüzünde 32 MP kamera konumlandırılmış. 6.1 inç'lik ekranıyla satışa sunulacak olan Huawei P30, Huawei P30 Pro'dan farklı olarak standart kulaklık girişi de içeriyor. Ancak Huawei P30'da kablosuz şarj desteği bulunmuyor.



Fiyatlar ise şöyle: Huawei P30 modeli Avrupa’da 128 GB için 749 euro fiyat etiketiyle satılacak. Huawei P30 Pro modelinin 128 GB versiyonu için 999 euro, 256 GB’lık versiyonu içinse 1.099 euro ödenmesi gerekiyor. 512 GB modellerin fiyatı henüz bilinmiyor.