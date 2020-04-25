HUAWEI P40 Serisi, daha yenilikçi bir fotoğrafçılık çağının kapılarını aralıyor

HUAWEI Tüketici Elektroniği Grubu, mobil fotoğrafçılık ve video deneyiminde çığır açacak kamera özellikleri ve göz alıcı tasarımıyla öne çıkan yeni HUAWEI P40 Serisi amiral gemisi akıllı telefonları HUAWEI P40 Pro +, HUAWEI P40 Pro ve HUAWEI P40'ı bugün gerçekleştirdiği sanal lansman ile duyurdu.



Huawei P Serisi’nin görsel mükemmellik anlayışının devamı niteliğindeki HUAWEI P40 Serisi, üç yeni modelle duyuruldu. Cihazın 1/1.28 inç’lik sensörü düşük ışıklı ortamlarda çekim performansını önemli ölçüde artıran 50 Megapiksellik kamera donanımına sahip. Geliştirilmiş periskop tasarımı ile 10x değerinde gerçek optik yakınlaştırma, ürünün öne çıkan bir diğer özelliği. Serinin tüm ürünleri, Kirin 990 5G ile güçlendirilirken, yüksek hızlı 5G ile Wi-Fi 6 Plus desteğine de sahip. Bu gelişmiş donanım, kullanımı kolaylaştıran dörtlü kavisli ekran ve kompakt bir kasa ile tamamlanıyor.



HUAWEI Tüketici Elektroniği Grubu CEO'su Richard Yu, P40 Serisi’nin tanıtımında gerçekleştirdiği konuşmada; “HUAWEI P Serisi, her zaman yenilikçi, estetik, erişilebilir ve üst düzey bir görsel donanım üzerine inşa edilir. Endüstriyel tasarım ve teknolojinin en gelişmiş haliyle birlikte, süper yüksek tanımlı sensör, Leica lensleri, güçlü yonga seti ve HUAWEI XD Fusion Engine ile güçlendirilen HUAWEI P40 Serisi, tüketicilerin yaratıcı ve vizyoner fotoğraflar çekmelerine yardımcı olmak için tasarlandı” dedi.



EŞSİZ BİR TASARIM



HUAWEI P40 Pro ve HUAWEI P40 Pro +, “Quad-curve Overflow -dörtlü kavisli ekran- tasarımına sahip. Doğadaki hareketlerden ilham alan bu tasarım, dört kenarda da bir bardağın kenarından taşmak üzere olan suyu anımsatan bir görselliğe sahip. Daraltılan çerçeveler ve aerodinamik kavisli köşeler, daha sağlıklı bir ekran izleme işlevi ve ergonomi sağlarken, gelişmiş ekran içi parmak izi tarayıcısı ve önceki modellere göre yüzde 30 daha hızlı biyometrik kimlik doğrulama özelliklerini de barındırıyor



HUAWEI; üç parlak (buz beyazı, derin deniz mavisi ve siyah) ve iki mat (pembe altın ve gümüş buz) renk serisine sahip HUAWEI P40 Pro ve HUAWEI P40 ile yine görsel zarafeti ön planda tutuyor. Beyaz ve siyah seramik renk seçeneklerine sahip, HUAWEI P40 Pro + ise dayanıklılığı artırmak ve zaman içindeki yıpranmaların önüne geçmek için, fırınlanmış ve cilalanmış zarif bir nano teknoloji seramik arka panelle geliyor.

“SÜPER YÜKSEK TANIMLI” FOTOĞRAFLAR



HUAWEI P40 Serisi'nde yer alan gelişmiş Ultra Vision Leica kamera sistemi, dört (arka) ve üç (ön) kameralı konfigürasyonlar birlikte Penta kamera ile de destekleniyor. HUAWEI P40, ultra geniş açılı, geniş açılı ve telefoto lenslerle üst düzey görsel sonuçlara imza atıyor. HUAWEI P40 Pro’nun geliştirilmiş Leica Quad kamerası, 100x değerinde hem dijital hem de optik SuperSensing Zoom özelliklerini desteklemek için, daha güçlü bir SuperSensing Cine Kamera ve 3D derinlik algılama kamerasına sahip.



Tüm HUAWEI P40 Serisi’nde yer alan HUAWEI Ultra Vision Sensör, piksel seviyelerinde devrim yaratan değerler sunuyor. Seri, tüm ışık koşullarında yüksek hızlı odaklanma için, çapraz ölçümle 1/1.28 inç ve 50 Mega piksel değerlerine ve Octa PD AutoFocus'a erişim için piksel ölçüm özelliğine sahip. P40 serisi ayrıca, HUAWEI XD Fusion Engine ile detaylarda mükemmelliği yakalamak üzere yapay zekadan da yararlanıyor.



HUAWEI P40 Pro, 5x optik zoom, 50X dijital zoom değerleriyle uzaktaki nesneleri ideal bir şekilde yakınlaştırıyor. Cihaz, ilk kez kullanılan bir renk filtresi olan RYYB dizisi ile ışık girişini artırırken, çekimlerin kalitesini de yükseltiyor. HUAWEI P40 Pro +, 10x gerçek optik yakınlaştırma özelliği ile ışık yolunu yüzde 178 oranında genişleten yenilikçi periskop tasarımına ve 100x SuperZoom dizisine sahip. Optik olarak stabilize edilmiş Ultra Vision ana kamera ve SuperZoom dizisi, geliştirilmiş fotoğraf ve video sabitleme için Triple OIS + AIS özelliklerine, yapay zekayı da adapte ediyor.



Cilt tonunun doku ve renk doğruluğunu yüzde 45 oranında artıran yeni çok spektrumlu renk sıcaklık sensörü ve AI AWB algoritması ile görsellerde gerçekçilik ön plana çıkıyor. Seride yer alan derin öğrenme algoritmaları hem ışığı hem de detayları iyileştirilmiş, gerçekçi portre sonuçlarına imza atıyor. HUAWEI P40 Pro ve HUAWEI P40 Pro +, HUAWEI cihazların imzası niteliğindeki gelişmiş portre efektleri için, otomatik netleme ve bokeh simülasyonunu destekleyen XXMP Selfie kamerası ve IR Derinlik kamerasının yanı sıra, ortam aydınlatmasından bağımsız olarak cihazın kilidini güvenle açmak için IR yüz tanıma kilidine de sahip.



HUAWEI, P40 Serisi özelinde ayrıca, hareketli görsellerden en iyi kareleri almak için yapay zekadan yararlanan yeni “Galeri” özelliği, HUAWEI Golden Snap'i de tanıttı. AI Remove Passerby ve AI Remove Reflection özellikleri, istenmeyen nesneleri ve parlamayı kadrajdan çıkarıyor ve kullanıcıların en iyi görselleri elde etmelerini sağlıyor.



CEPTE GÜÇLÜ VİDEO DENEYİMİ



HUAWEI P40 Pro ve HUAWEI P40 Pro + ürünlerinde yer alan 40 MP SuperSensing Cine Kamera, DSLR kameralarda yer alan; odak uzaklığı 18 mm'ye eşdeğer ultra geniş açılı bir lense ve 3:2 en-boy oranını destekleyen, 1/1.54-inç sensöre sahip. Bu sensördeki pikseller, donanım tabanlı HDR videolar için uzun, kısa veya normal pozlamayla çekim yapmak için ayrı ayrı ayarlanabiliyor. Üründe yer alan Sedecimpixel Fusion teknolojisi, 51200 ISO değerine kadar ışık hassasiyetini artıran ve 7680FPS ultra ağır çekim video çekiminde kullanılan 4.48μm süper pikselleri üretmek için, 16-in-1 piksel düzenlemesini destekliyor.



HUAWEI P40 Serisi, videolar için gerçek zamanlı Bokeh simülasyonu özelliğine sahip. Geniş diyafram lensinin etkilerini yansıtan bu özellik, çekimlerin ana öğesini vurgulamaya yardımcı olmak için, görüntüye aşamalı olarak Bokeh efekti ekliyor. Telefoto kamera, 4K videoların yanı sıra, yüksek çözünürlüklü zoom görüntüleri de sorunsuz yakalıyor. HUAWEI P40 Serisi’nde yer alan ses yakınlaştırma özelliği (Audio Zoom), kullanıcıların ses kaynağını netleştirerek daha berrak ve yüksek sesler elde etmesine de olanak sağlıyor.



TAM BAĞLANTILI 5G DESTEĞİ



HUAWEI P40 Serisi’nde, önceki modellerden daha küçük bir form faktörde, en kapsamlı 5G band desteği, üst düzey yapay zeka performansı ve güç verimliliği ile entegre 5G bağlantısı sağlamak için, Kirin 990 5G desteği yer alıyor. HUAWEI P40 Pro ve HUAWEI P40 Pro + modelleri, oyun deneyimini güçlendiren ve gelişmiş bir grafik işleme motoruna sahip 90Hz panel ile geliyor. HUAWEI P40 Serisi, verilerin 2400 Mbps'ye kadar aktarılmasına olanak tanıyan 160 MHz Wi-Fi 6 Plus teknolojisini de destekliyor. HUAWEI P40 Pro + hızlı ve güvenli şarj için endüstri lideri 40W kablosuz SuperCharge özelliğine de sahip. HUAWEI P40 Pro + 'da yer alan yonga seti, 4-in-1 hibrid Supercool çözümü ile sağlanan soğutma performansı ile de performansını artırıyor.



EMUI 10.1 işletim sistemi, daha gelişmiş bir yapay zeka performansı içim bir dizi yeni özellik sunuyor. HUAWEI’nin yüz tanıma ve optimizasyon algoritmalarından yararlanan HUAWEI MeeTime, kullanıcı düşük ışıklı bir ortamdayken dahi yüksek kaliteli 1080p Full HD video görüşmelerine olanak sağlıyor. HUAWEI Share, kullanıcıların kolayca dosya aktarımının yanı sıra, cihazlar arasında ekran paylaşımı gibi birçok özelliği de beraberinde getiriyor. Voice Assistant Celia özelliği ise yine bir ilk olarak, nesne tanımlama, müzik ve video oynatma kontrolü ve metin mesajlaşma gibi bir dizi işlevin yeteneklerini geliştiriyor.



Çoklu ekranda iş birliği, tüketicilere kesintisiz bir cihazlar arası deneyim sunmak için Windows PC ve Android cihaz arasındaki engelleri kaldırıyor. Sezgisel, tek dokunuşla kurulum işlemiyle bağlantı kurduktan sonra kullanıcılar, bağlı cihazlar arasında kolayca dosya aktarımı yapabiliyor ve hatta birden fazla cihazı tek bir ekrandan kontrol edebiliyor. Çevresel paylaşım, akıllı telefonun PC'nin çevresel işlevlerini, video görüşmesi gibi görevler için yerel ağla bağlıymış gibi kullanmasına imkan tanıyor. Akıllı telefona kaydedilen dosyalar, önceden aktarmaya gerek kalmaksızın, yerel PC uygulamalarıyla doğrudan PC'de de açılabiliyor.



HUAWEI, tüketicilerin daha kaliteli bir dijital deneyim yaşamalarına yardımcı olmak için, ürün portföyünü de zenginleştirdi. HUAWEI, P40 Serisi'nin yanı sıra; HUAWEI WATCH GT2e, HUAWEI Sound X ve en yeni S/S '20 HUAWEI X GENTLE MONSTER gözlüklerini de tanıttı.



ZENGİN UYGULAMA İÇERİĞİ



Global geliştiricilerle yakın iş birliği içinde çalışan HUAWEI, resmi uygulama mağazası olan AppGallery'de farklı kültürlerin ihtiyaçlarına yönelik, küresel ve yerel uygulamalar sunuyor. Kullanıcılar ayrıca, HUAWEI Video, HUAWEI Music ve HUAWEI Reader uygulamaları ile günden güne gelişen zengin içeriklerden de faydalanabilecek. HUAWEI AppGallery’nin zengin uygulamalarıyla gelen yeni HUAWEI P40 Serisi, tüketicilere yepyeni bir akıllı telefon deneyimi sunmak için hazır.