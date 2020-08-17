Huawei, “tek dokunuşta bağlan” iletişim kampanyası ile mobil ekosistemin tüketici faydasına değiniyor

Reklam filminde öne çıkarılan Huawei Share ve Çoklu Ekran Paylaşımı (Multi-screen Collaboration) özellikleri, Huawei ürünlerinin kolayca birbirine bağlanmasını sağlayarak Windows ve Android işletim sistemleri arasındaki engelleri kaldırıyor. Telefon ekranının doğrudan Windows masaüstünde ayrı bir cihaz gibi görüntülenmesini ve kullanılmasını sağlayan teknoloji, PC ve cep telefonu kullanımını kökten değiştiriyor.

DAHA AKILLI BİR YAŞAM İÇİN FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI



Bu açılımın merkezinde her şeyi tek bir kaynaktan yönetmeyi amaçlayan akıllı telefonlar yer alıyor. Zincirin “8” öge ile temsil edilen ürünleri ise markanın son dönemde her biri için ayrı ayrı önemli satış ve inovasyon başarıları elde ettiği; bilgisayar, tablet, TV, hoparlör, akıllı gözlük, akıllı saat, araç içi terminaller ve kulaklıklardan oluşuyor. “N” ile ifade edilen çerçevede ise nesnelerin interneti odaklı olarak; mobil ofisler, akıllı evler, spor ve sağlık ürünleri, görsel-işitsel eğlence ürünleri ve akıllı seyahat ürünleri öne çıkıyor.



Ekosistemin bir diğer unsuru olan “+” sembolü ise Huawei'nin bu sistemi tam olarak entegre etmesini sağlayacak olan geniş alan ağları (WAN) ile Huawei Share ve HiLink gibi kısa mesafeli bağlantı teknolojilerini içeriyor.



Huawei bu ekosistem ile kullanıcılar için gerçek bir akıllı yaşam dünyası yaratmayı amaçlıyor. Kullanıcılar, bir yandan içeriklerini cihazlar arasında hızlıca paylaştırabilirken, diğer yandan da cihazların gerçek potansiyelleri tanışma fırsatı buluyor. Huawei'nin hem yazılım hem de donanım konusunda dünyanın lider teknoloji şirketlerinden biri olmasının avantajı, bu ekosistem özelinde ciddi şekilde hissediliyor.



KÜRESEL, AÇIK, PAYLAŞIMCI BİR EKOSİSTEM



Huawei “1+8+N” stratejisi aynı zamanda açık bir ekosistemi temsil ediyor. Huawei , küresel iş birlikleri ve farklı çeşitli senaryolar eşliğinde daha akıllı bir yapay zeka sistemi ile gelecekte bu alanda da farklılık yaratmayı amaçlıyor. Huawei , tüketicilere daha iyi ve daha akıllı bir deneyim sunmak için uygulama geliştiricileri, Huawei Mobil Servisleri kapsamında birlikte çalışmaya davet ediyor. Kısa süre önce bu konuda önemli bir teşvik programı olan 1 milyar dolar değerindeki Shining Star Program’nı duyuran şirket, bugüne kadar bu program kapsamında 10.000'den fazla yenilikçi uygulamanın geliştirilmesine de ön ayak oldu.



Huawei , kullanıcılarına sürekli olarak en yüksek kalite deneyimini ve olağanüstü mobil uygulama dünyasına erişim sağlamaya çalışıyor. 1+8+N felsefesini takip ederek çok cihazlı bir ekosistem yaratıyor ve kullanıcılarının aynı ara yüz içindeki farklı birimlerle etkileşime girmesini sağlıyor. Dünyanın en büyük 3. uygulama mağazası olan AppGallery, tüm uygulama kategorilerini kapsayan haftalık ortalama 5.000 yeni uygulama ile hızla gelişiyor.