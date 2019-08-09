Çinli teknoloji firması Huawei, Çin'de düzenlenen Huawei Geliştirici Konferansı'nda uzun süredir konuşulan kendi işletim sisteminin tanıtımını yaptı.



CNBC'de yer alan habere göre, şirketin İngilizce'de HarmonyOS olarak isimlendirilen yeni işletim sistemini Huawei Üst Yöneticisi Richard Yu tanıttı. Yu, yeni işletim sisteminin akıllı telefonlardan sensörlere ve nesnelerin internetine kadar pek çok alanda kullanabileceğini söyledi.



Yeni işletim sisteminin bu yıl sonuna doğru öncelikli olarak akıllı ekran ürünlerinde kullanıma sunulması bekleniyor. Önümüzdeki 3 yıl boyunca da yeni sistemin diğer alanlarda kullanıma alınması planlanıyor.



Huawei'den yapılan açıklamaya göre yeni işletim sistemi önce Çin'de kullanılmaya başlanacak daha sonra da bütün dünyaya yaygınlaştırılacak.



Teknoloji devi sosyal medya hesabından Harmony OS'﻿u bu video ile duyurdu

HarmonyOS has just been announced at #HDC2019! How are we going to build an all-scenario smart ecosystem and experience? How will we overcome the challenges of future OS for connected things? Stayed tuned with us to find out. pic.twitter.com/x7ZbgcEy2d — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) August 9, 2019