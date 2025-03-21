Huawei yeni katlanabilir telefonunu duyurdu

TASARIM VE EKRAN ÖZELLİKLERİ



Huawei Pura X, kitap tarzı ve kapaklı katlanabilir tasarımı bir araya getirerek benzersiz bir form faktör sunuyor. Cihazın iç ekranı 6.3 inç OLED panelden oluşuyor ve 2120 x 1320 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 2500 nit parlaklık gibi özelliklere sahip. Kapak ekranı ise 3.5 inç OLED panelle donatılmış ve 980 x 980 çözünürlük sunuyor. Her iki ekran da P3 renk gamı ve 1440 Hz PWM karartma desteğiyle üstün bir görüntü deneyimi sağlıyor.



Kamera Donanımı



Pura X, arka tarafta üçlü kamera kurulumuna sahip:



50 MP ana kamera



40 MP ultra geniş açı kamera



8 MP telefoto lens



Ön tarafta ise 10.7 MP ultra geniş açı kamera yer alıyor. Kamera özellikleri arasında AI Portre Modu, AI Hareket Takibi ve Çift Ekran Önizleme gibi yenilikçi çözümler bulunuyor.



PERFORMANS VE YAZILIM



Huawei Pura X, HarmonyOS 5.0.1 işletim sistemiyle çalışıyor. Bu sistem, yapay zeka destekli özellikler ve optimize edilmiş performans sunuyor. Cihaz, 12 GB RAM ve 256 GB/512 GB depolama seçenekleriyle geliyor. Ayrıca 16 GB RAM ve 1 TB depolama sunan özel bir versiyonu da mevcut.



BATARYA VE ŞARJ TEKNOLOJİSİ



Cihaz, 4720 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip ve 66W kablolu ile 40W kablosuz şarj desteği sunuyor. Ayrıca gelişmiş grafit plaka teknolojisi sayesinde etkili bir ısı yönetimi sağlanıyor.



FİYATLANDIRMA VE RENK SEÇENEKLERİ



Huawei Pura X, Çin'de 7499 yenden (yaklaşık 1035 dolardan) başlayan fiyatlarla 30 Mart’ta satışa sunulacak. Bellek ve depolama seçeneklerine göre fiyatlar değişiklik gösteriyor. Cihaz, yeşil, kırmızı, siyah, beyaz ve gümüş renk seçenekleriyle geliyor.