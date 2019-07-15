Huawei İtalya’nın Yönetim Kurulu Başkanı Thomas Miao, İtalya’ya yatırım ve istihdam planlarını duyurdu.

Edilinilen bilgilere göre, Huawei tarafından İtalya'ya en geç 3 yıl içerisinde 3.1 milyar dolar yatırım yapılarak bin kişiye istihdam sağlanması için çalışma başlattıldığı belirtildi.

ABD tarafından güvenlik sebebiyle kara listeye alınan Huawei geçtiğimiz haftalarda ekipmanlarını casusluk amacıyla kullanmayacağını garanti etmiş ve herhangi bir ülkeyle “casusluk” anlaşması yapmaya hazır olduğunu açıklamıştı

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