Huawei'den yılın ilk yarısında 68 milyar dolar gelir

Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei, 2020'nin ilk yarısında, yıllık yüzde 13,1 artışla 68 milyar dolar gelir elde ederken, şirketin net kar marjı oranı ise yüzde 9,2 oldu.



Huawei'den yapılan açıklamayla yılın ilk yarısının ilişkin finansal sonuçları paylaşıldı.



Buna göre, Huawei'nin GSM operatörlerine hizmet sunan Huawei Carrier İş Birimi, kurumlara ve şirketlere ürün ve hizmet sunan Huawei Enterprise İş Birimi ile Huawei Tüketici Elektroniği Grubu sırasıyla, 22,5 milyar dolar, 5,13 milyar dolar ve 31,9 milyar dolar gelir elde etti.



Huawei, 2020'nin ilk yarısında, yıllık yüzde 13,1 artışla 68 milyar dolar gelir elde ederken, şirketin net kar marjı oranı ise yüzde 9,2 oldu.

