Huawei'den yılın ilk yarısında 68 milyar dolar gelir

2020'nin ilk 6 ayında Huawei'nin GSM operatörlerine hizmet sunan Huawei Carrier İş Birimi 22,5 milyar dolar, kurumlara ve şirketlere ürün ve hizmet sunan Huawei Enterprise İş Birimi 5,13 milyar dolar, Huawei Tüketici Elektroniği Grubu 31,9 milyar dolar gelir elde etti.

Anadolu Ajansı 14.07.2020 - 14:11

Huawei'den yılın ilk yarısında 68 milyar dolar gelir

İlişkili Haberler

Huawei, tablet ve telefonları birleştiriyor

Huawei, tablet ve telefonları birleştiriyor

ABD'den Huawei kararı

ABD'den Huawei kararı

Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei, 2020'nin ilk yarısında, yıllık yüzde 13,1 artışla 68 milyar dolar gelir elde ederken, şirketin net kar marjı oranı ise yüzde 9,2 oldu.

Huawei'den yapılan açıklamayla yılın ilk yarısının ilişkin finansal sonuçları paylaşıldı.

Buna göre, Huawei'nin GSM operatörlerine hizmet sunan Huawei Carrier İş Birimi, kurumlara ve şirketlere ürün ve hizmet sunan Huawei Enterprise İş Birimi ile Huawei Tüketici Elektroniği Grubu sırasıyla, 22,5 milyar dolar, 5,13 milyar dolar ve 31,9 milyar dolar gelir elde etti.

Huawei, 2020'nin ilk yarısında, yıllık yüzde 13,1 artışla 68 milyar dolar gelir elde ederken, şirketin net kar marjı oranı ise yüzde 9,2 oldu.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...