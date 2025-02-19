Huawei'in üçe katlanabilir tri-fold telefonu Mate XT satışta: Dikkat çeken fiyat ve özellikler
Dünyanın ilk üçe katlanabilir telefonu Huawei Mate XT, Çin’in ardından tüm dünyada piyasaya sürüldü. En üst segment kabul edilen tri-fold telefonun globaldeki başlangıç fiyatı 3500 euro olarak belirlendi.
Huawei, dünyanın üçe katlanabilen ilk telefonunun lansmanını Eylül 2024’te Çin’de yapmıştı. Çin’deki başlangıç fiyatı 2800 euro olan cihazın global satış fiyatı 3500 euro olarak belirlendi.
Huawei Mate XT’nin özellikleri neler?
Huawei Mate XT, üçe katlanabilir tasarımıyla dikkat çeken bir akıllı telefon. 10.2 inçlik OLED ekranı, üçe katlandığında 7.9 inç ve 6.4 inç boyutlarına küçülebiliyor ve 3184 x 2232 piksel çözünürlüğe sahip. 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 12 MP periskop telefoto kamera ile donatılan cihaz, ayrıca 8 MP ön kamera sunuyor.
EMUI 14.2 işletim sistemi ile çalışan Huawei Mate XT, 16 GB RAM ve 1 TB dahili depolama alanına sahip. 5600 mAh batarya kapasitesi ile uzun pil ömrü sağlarken, kırmızı ve siyah renk seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor.
70 milyon akıllı telefon satışıyla Huawei, 2024 yılında en çok telefon satan altıncı şirket oldu. Mate 60 ve P60 serisinin güçlü satışlarıyla pazar payını artıran Çinli teknoloji devi, Mate XT ile de üst segment lüks telefon kullanıcılarının gönlünü kazanmayı umuyor.
Rakibi Samsung olacak
Tri-fold telefon pazarında şu an yalnız olan Mate XT’ye Samsung’dan rakip geliyor. Güney Koreli şirket, G Fold isimli üçe katlanan telefonunu geliştirmeye devam ediyor. Henüz resmi bir tarih açıklanmasa da sektör sızıntıları, G Fold’un Temmuz veya Ağustos 2025’te satışa çıkabileceğini gösteriyor.
Ciddi Avantajlar Sunuyor
Üçe katlanabilen telefonlar, açıldıklarında büyük bir ekran alanı sunar. Bu da daha geniş görüntüleme alanı sağlamanın yanı sıra çoklu görev yapmayı da kolaylaştırır. Örneğin bir yanda video izlerken, diğer yanda not almanız mümkündür.
Tablet modunda kullanılabilen tri-fold telefonlar, katlandıklarında normal bir telefon gibi kolaylıkla taşınabilir. Bu sayede kullanıcılara büyük ekran avantajını kaybetmeden rahatlıkla ceplerinde ya da çantalarında taşıyabilme olanağı sunar.
Büyük, yüksek çözünürlüklü ekranları sayesinde bu telefonlar, video izleme, oyun oynama ve diğer multimedya aktiviteleri için daha etkileyici bir deneyim sunar.
Üçe katlanabilen telefonlar iş ve üretkenlik uygulamaları için de idealdir. Kullanıcılar rahatlıkla belgeler düzenleyebilir, e-postalarını daha rahat okuyabilir ve işlerini verimli şekilde yönetebilirler.
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