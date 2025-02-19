Huawei'in üçe katlanabilir tri-fold telefonu Mate XT satışta: Dikkat çeken fiyat ve özellikler

Huawei, dünyanın üçe katlanabilen ilk telefonunun lansmanını Eylül 2024’te Çin’de yapmıştı. Çin’deki başlangıç fiyatı 2800 euro olan cihazın global satış fiyatı 3500 euro olarak belirlendi.

Huawei Mate XT’nin özellikleri neler?



Huawei Mate XT, üçe katlanabilir tasarımıyla dikkat çeken bir akıllı telefon. 10.2 inçlik OLED ekranı, üçe katlandığında 7.9 inç ve 6.4 inç boyutlarına küçülebiliyor ve 3184 x 2232 piksel çözünürlüğe sahip. 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 12 MP periskop telefoto kamera ile donatılan cihaz, ayrıca 8 MP ön kamera sunuyor.

EMUI 14.2 işletim sistemi ile çalışan Huawei Mate XT, 16 GB RAM ve 1 TB dahili depolama alanına sahip. 5600 mAh batarya kapasitesi ile uzun pil ömrü sağlarken, kırmızı ve siyah renk seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor.



70 milyon akıllı telefon satışıyla Huawei, 2024 yılında en çok telefon satan altıncı şirket oldu. Mate 60 ve P60 serisinin güçlü satışlarıyla pazar payını artıran Çinli teknoloji devi, Mate XT ile de üst segment lüks telefon kullanıcılarının gönlünü kazanmayı umuyor.

