Huawei'nin CEO’su Yu Chengdong, Huawei Mate 30 serisi hakkında konuştu, sürpriz rakamlar paylaştı.

Aktardıklarına göre cihaz şimdiden sınırlı stoklara sahip ve P30’un ön sipariş hacmini altıya katladı. Ön siparişlerin açılmasından üç saat sonrasında alınan toplam sipariş sayısı ise 1 milyonu geçti.

Huawei’nin hedeflerine göre Mate 30 ve Mate 30 Pro, 20 milyondan fazla sayıda satılacak. Firmanın şimdilik bu seriden elde ettiği gelir ise 70 milyon dolar civarında.

Peki Huawei'nin yeni telefonları bu haliyle Türkiye'de satışa sunulacak mı? Şirketten bu konuda herhangi bir açıklama yok; ancak cihazların uzun bir süre Türkiye'de telefon pazarına girmesi beklenmiyor.

Google'ın desteğini çekmesiyle birlikte Android'in birçok özelliği kullanıcıların kapsamı dışında olacağından Huawei, yeni telefonları için bir süre bekleyecek gibi görünüyor.



Google Play Store'suz yeni Huawei telefonlara kullanıcıların göstereceği ilgi de ayrıca merak konusu.