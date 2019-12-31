Huawei'nin Google'sız telefonu 3 ayda ne kadar sattı?

Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei, Google ambargosuna rağmen Mate 30 serisi telefonlarında hatırı sayılır bir satış rakamı yakaladı.

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ABD'nin ambargo kararı sonrası tanıtılan ve Google servis ve uygulamalarından yoksun olarak piyasaya sürülen Nate 30'un satış rakamı belli oldu. 
  
GSMArena'da yer alan habere göre, akıllı telefon 3 ayda 12 milyon adet sattı. Satışa çıktığı gün 1 milyon barajını geçen cihaz için Huawei'nin  uzun vadeli hedefi 20 milyon adet sipariş almaktı. 

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Geçen ay 5 milyon adet satılan cihazın önümüzdeki ay bu hedefe ulaşması bekleniyor. 
  
ABD, ülkenin ulusal güvenliğini tehdit ettiği iddiası ile ABD’li şirketlerin  Huawei ile ticaret yapmasına Mayıs 2019’da yasak getirmişti.  
  
Bu yasak kapsamında ABD merkezli teknoloji şirketi Google'ın servis ve uygulamaları Huawei'nin kullanımına kapatılmıştı. 

Karar kapsamında eski Huawei cihazları yasaktan etkilenmezken şirketin yeni ürettiği telefonlarda bu servislere yer verememişti. 

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