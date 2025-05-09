Huawei'nin HarmonyOS'u Windows'un yerini alabilir

Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei, bilgisayarlar için geliştirdiği HarmonyOS işletim sisteminin yeni sürümünü tanıttı. 19 Mayıs’ta piyasaya sürülmesi planlanan bu yeni işletim sistemi, şirketin akıllı telefon, tablet, akıllı saat ve bilgisayarlarında tek bir yazılım altyapısı sunmayı hedefliyor.



Yeni işletim sistemi, Windows ve macOS'a alternatif olmayı hedefleyen bağımsız bir ekosistem olacak.



HarmonyOS’un PC versiyonu, Harmony çekirdeği ve Ark motoru temel alınarak geliştirildi. Sistem; ArkTS ve ArkUI modülleri, geliştiricilere yönelik birleşik DevCo geliştirme ortamı ve kriptografik olarak korunan depolama sunan StarShield güvenlik mimarisiyle dikkat çekiyor.



Android’den tamamen bağımsız olan işletim sistemi, kimlik doğrulaması yapılabilmek için gerçek isimlerin kullanılması şartı gerektiriyor.



Gizlilik odaklı tasarımıyla öne çıkan HarmonyOS, yüksek gizlilik modu aktif hale getirildiğinde, kamera, mikrofon ve konum erişimini otomatik olarak devre dışı bırakıyor. Ayrıca, tam disk şifrelemesi sayesinde ekran kilidi açılmadan herhangi bir flash bellek veya harici diskin içeriğine erişilemiyor.



Şu an tüm detaylar açıklanmadı ancak HarmonyOS'un bilgisayar versiyonu 19 Mayıs'ta resmi olarak yayınlanacak. İlk etapta hangi cihazlarda kullanılabileceği veya geliştiricilerden nasıl bir destek alacağı ise şimdilik belirsiz.