Huawei ve Honor lansman tarihini açıkladı (MWC’nin iptali sonrası ilk adım)

Dünya GSM Birliği (GSMA), 24-27 Şubat'ta İspanya'nın Barselona kentinde yapılması planlanan ancak yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınından dolayı 40'a yakın mobil teknoloji şirketinin katılmama kararı aldığı Mobil Dünya Kongresi'nin (MWC) iptal edildiğini açıklamıştı.



Bu karar sonrası fuarda görücüye çıkacak yeni ürünlerin nerede va nasıl tanıtılacağı sorusu akıllara gelmişti. Çin merkezli Huawei ve Honor’dan ilk hamle geldi.

Mobil teknoloji firmalarının yeni ürünlerini tanıttığı, 200 kadar ülkeden 100 binden fazla sektör temsilcisinin katıldığı MWC, 2006 yılından bu yana Barselona'da düzenleniyor.

Normal şartlarda Huawei’nin basın toplantısı 23 Şubat tarihinde Barselona’da gerçekleştirilecekti. Ancak iptal kararı sonrası şirket 24 Şubat günü CEO Richard Yu tarafından düzenlenen bir “sanal basın toplantısına” ev sahipliği yapacağını açıkladı.



Bu basın toplantısında hangi ürünlerin görücüye çıkacağına dair resmi bir açıklama bulunmasa da güncellenmiş MateX'in tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor.



Huaweinin alt markası Honor ise benzer şekilde yeni cihazlarını aynı gün canlı yayında tanıtacak.