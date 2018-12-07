Huawei'ye bir darbe de Japonya'dan

Çin merkezli teknoloji devi Huawei ile ilgili Japonya'dan yeni bir iddia geldi.



Uluslararası haber ajansı Reuters'ta yer aan ve konu yakın kaynaklara dayandırılan iddiaya göre, Japonya Huawei ve ZTE’yi hükümet ihalelerine sokmama kararı aldı.



Aynı habere göre, bu karar kapsamında Huawei'nin Japon hükümetinin kullanacağı cihazları sağlamasının önüne geçilecek.

Bunun arkasında yatan neden olarak ise Japonya'nın hasas bilgilerin bu kanal ile sızdırılması endişesi gösteriliyor.

Pekin yönetimi tarafından kullanılabileceği şüphesi nedeniyle Huawei başta ABD ve pek çok müttefiki tarafından mercek altına alınmış durumda.



PENTAGON YASAKLAMIŞTI



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), askeri üsler üzerindeki perakendecilerin Huawei ve ZTE telefonlarını satmalarını yasaklamıştı.

Ülke basınında yer alan haberlerde söz konusu yasağın altında yatan neden Huawei’nin ABD askerlerini izleyip bunu Çin hükümeti ile paylaşabileceği endişesiydi.

Huawei'nin sahibinin kızı ve Mali İşler Direktörü (CFO) Meng Wanzhou

HUAWEİ'DEN YANIT: GERÇEĞİ YANSITMIYOR



Konu ile ilgili resmi bir açıklama yayınlayan Huawei ve ZTE bu iddiaların gerçeği yansıtmadığının altını çizmişti.

SAHİBİNİN KIZI TUTUKLANMIŞTI



Huawei'nin sahibinin kızı ve Mali İşler Direktörü (CFO) Meng Wanzhou dün Washington’ın İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Kanada’da tutuklanmıştı.

ABD-Çin arasında kısa süre önce sağlanan ticaret ateşkesi için risk yaratabileceği öngörülen tutuklama haberi, piyasalara olumsuz yansımış,