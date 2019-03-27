Huawei'ye bir ülkeden daha yasak

Çin merkezli Huawei'ye Avustralya'dan yasak geldi. Ülke basınında yer alan habere göre, şirketin Avustralya'ya 5G ekipmanları sağlaması yasaklandı.



Aynı haberlere göre, kararın arkasında yatan neden ise şirketin Çin hükümeti ile olan yakınlığı ve bu alanda ülkenin Çin'e bağlı bir konuma gelmesinin istenmemesi.

Australian Signals Directorate direktörü Mike Burgess, ülkenin güvenlik birimleri ile yapılan toplantılar sonrası bu kararın alındığı ve siber güvenlik ve 5G'nin Avustralya'nın ajandasında ilk sıralarda yer aldığının altını çizdi.



PENTAGON YASAKLAMIŞTI



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), askeri üsler üzerindeki perakendecilerin Huawei ve ZTE telefonlarını satmalarını yasaklamıştı.



Ülke basınında yer alan haberlerde söz konusu yasağın altında yatan neden Huawei’nin ABD askerlerini izleyip bunu Çin hükümeti ile paylaşabileceği endişesiydi.



Çin firmaları Huawei ve ZTE Corp'un mobil iletişim altyapı ve donanımlarının kullanılması 5 yıl süreyle yasaklan geçtiğimiz aylarda Tayvan’da da yasaklanmıştı.

