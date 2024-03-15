Hubble, 52 milyon ışık yılı uzaklıktaki galaksiyi görüntüledi

NASA/ESA, Hubble Uzay Teleskobu sayesinde Dünya'dan 52 milyon ışık yılı uzaklıkta olan LEDA 42160'ı görüntüledi.

Bu cüce galaksi, devasa Başak galaksi kümesindeki nispeten yoğun gazın içinde yolunu zorlayan pek çok galaksiden biri.

Koç basıncı olarak bilinen bu galaksiler arası gazın uyguladığı basınç, LEDA 42160'daki yıldız oluşumu üzerinde dramatik etkilere sahiptir.

Uzayda var olan gaz ve toz, bir galaksi hareket ederken üzerinde bir basınç oluşturur. Koç basıncı adı verilen bu direnç, bir galaksinin yıldız oluşturan gazını ve tozunu yok ederek yeni yıldızların oluşumunu azaltabilir hatta durdurabilir.

GAZI SIKIŞTIRIRSA YILDIZ OLUŞUMU ARTAR

Bununla birlikte, koç basıncı, galaksideki gazı da sıkıştırabilir ve bu da yıldız oluşumunu artırabilir.

Çalışmalar, koç basıncının başlangıçta daha büyük galaksilerde yeni yıldızların oluşmasına neden olabileceğini gösteriyor.