Hubble fotoğrafı şüphe yarattı: "Gizemli gök cismi nükleer uzay aracı olabilir"

Harvard Üniversitesi’nden ünlü astrofizikçi Prof. Avi Loeb, Güneş Sistemi’nden geçen gizemli bir gökcisminin aslında nükleer enerjiyle çalışan bir uzay aracı olabileceğini öne sürdü.



NASA KUYRUKLU YILDIZ DİYOR

Loeb’in başında bulunduğu Galileo Projesi, Dünya dışı zekaya dair işaretleri araştırıyor. Ancak Loeb, “3I/ATLAS” adı verilen bu nesnenin NASA’nın açıkladığı gibi tipik bir kuyruklu yıldız olmadığını savundu.

Hubble Uzay Teleskobu’nun 21 Temmuz’da çektiği fotoğrafta cismin, ön cephesinde parlak bir ışık saçtığı görüldü. Loeb’e göre bu, yüzeyinde nükleer bir enerji kaynağı olduğuna işaret ediyor.

Loeb, “Normalde kuyruklu yıldızlarda, Güneş ışığıyla geriye doğru uzanan bir kuyruk olur. Burada ise nesnenin ön kısmında bir parıltı var”ifadelerini kullandı.

"RASTGELE BİR TAŞ OLAMAZ"

Harvardlı bilim insanı, 3I/ATLAS’ın sıradan bir gök taşı olamayacak kadar büyük olduğunu belirtiyor.

Eğer sadece Güneş ışığını yansıtıyorsa, bu parlaklığı üretebilmesi için 20 kilometreyi aşan bir uzunluğa sahip olması gerektiğini söylüyor.

SIRA DIŞI BİR ROTASI VAR

Loeb ayrıca, nesnenin Güneş Sistemi içindeki rotasının dikkat çekici derecede sıra dışı olduğunu vurguladı. 3I/ATLAS, Venüs, Mars ve Jüpiter’e olağanüstü yakın geçişler yapacak.

Loeb, bu güzergâhın rastgele oluşma ihtimalinin yalnızca 20 binde bir olduğunu belirterek, “Belki de bilinçli bir şekilde seçilmiş bir rota” dedi.



ABD KONGRESİ DEVREDE

Loeb, Florida milletvekili Anna Paulina Luna ile görüştüğünü de açıkladı. Luna’nın, NASA’ya Jüpiter yörüngesindeki Juno uzay aracının 3I/ATLAS’ı yakından incelemesi için yönlendirilmesi talebinde bulunduğu öğrenildi.

Loeb daha önce de ABD Kongresi’nde düzenlenen UAP (tanımlanamayan anormal fenomenler) oturumunda konuşmuş ve Dünya dışı yaşamı araştıran projelere daha fazla fon ayrılmasını istemişti.