Hubble, Peçe Bulutsusu'nun fotoğrafını güncelledi: Veil Nebula

Yeniden düzenlenmiş görseli paylaşan bilim insanları uzaydaki iyonlaşmış gaz kümelerinin haretini ortaya koydu.

Peçe Bulutsusu, 30 yıldan uzun süredir gözlem yapan Hubble'ın kaydettiği en güzel fotoğraflar arasında gösteriliyordu.

Peçe'nin ilk görsel 2015 yılında paylaşılmıştı. Ancak aradan geçen yıllarda görsel işleme yöntemlerinde gelişme yaşandı. Elde edilen görüntüler yeniden işlenince ortaya bu kare çıktı.

Fotoğraftaki mavi renkler iyonlaşmış oksijene işaret ediyor. Kırmızılar ise iyonlaşmış nitrojeni gösterirken ara noktalarda ise hidrojen bulunuyor.

Peçe Bulutsusu, Dünya'ya 2 bin 100 ışık yılı uzaklıktaki Cygnus (Kuğu) Takımyıldızı'nda bulunuyor.

Peçe Bulutsusu'nun 2015 yılında paylaşılan görüntüsü

Peçe Bulutsusu, Cygnus Döngüsü'nün bir parçası.

NEBULA YA DA BULUTSU NEDİR?

Wikipedia'da yer alan tanıma göre nebula ya da bulutsu uzayda bulunan ve geniş alanlara yayılmış olan gazlar, toz, hidrojen, helyum ve diğer iyonize gazlardan oluşan bulutsu yapı.

Eskiden galaksileri de kapsayacak şekilde yaygın gök cisimlerine verilen isim iken, astronominin ilerlemesi ile galaksi ile nebula farklı anlamlarda kullanılmaya başlamıştır.

Yıldızlar arasında bulunan boşluklarda yer alan ve yıldızların yaydığı ışık enerjisi ile görünür hâle gelen yoğun gaz ve toz bulutları, galaksilerin temel bileşenlerindendir.