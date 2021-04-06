Hubble, Peçe Bulutsusu'nun fotoğrafını güncelledi: Veil Nebula

Hubble Uzay Teleskopu'nda görev alan bilim insanları görünüşüyle insanı büyüleyen Peçe Bulutsusu'nun (Veil Nebula) görselini güncelledi.

ntv.com.tr 06.04.2021 - 08:42

Hubble, Peçe Bulutsusu'nun fotoğrafını güncelledi: Veil Nebula

İlişkili Haberler

Kara deliğin etrafındaki manyetik kaos ilk kez ortaya çıkarıldı

Kara deliğin etrafındaki manyetik kaos ilk kez ortaya çıkarıldı

NASA'dan yeni paylaşım (Hubble'ın gözünden evrenin derinliklerine yolculuk)

NASA'dan yeni paylaşım (Hubble'ın gözünden evrenin derinliklerine yolculuk)

Yeniden düzenlenmiş görseli paylaşan bilim insanları uzaydaki iyonlaşmış gaz kümelerinin haretini ortaya koydu. 

Peçe Bulutsusu, 30 yıldan uzun süredir gözlem yapan Hubble'ın kaydettiği en güzel fotoğraflar arasında gösteriliyordu. 

Peçe'nin ilk görsel 2015 yılında paylaşılmıştı. Ancak aradan geçen yıllarda görsel işleme yöntemlerinde gelişme yaşandı. Elde edilen görüntüler yeniden işlenince ortaya bu kare çıktı. 

Fotoğraftaki mavi renkler iyonlaşmış oksijene işaret ediyor. Kırmızılar ise iyonlaşmış nitrojeni gösterirken ara noktalarda ise hidrojen bulunuyor. 

Peçe Bulutsusu, Dünya'ya 2 bin 100 ışık yılı uzaklıktaki Cygnus (Kuğu) Takımyıldızı'nda bulunuyor. 

Peçe Bulutsusu'nun 2015 yılında paylaşılan görüntüsü Peçe Bulutsusu'nun 2015 yılında paylaşılan görüntüsü

Peçe Bulutsusu, Cygnus Döngüsü'nün bir parçası. 

NEBULA YA DA BULUTSU NEDİR?

Wikipedia'da yer alan tanıma göre nebula ya da bulutsu uzayda bulunan ve geniş alanlara yayılmış olan gazlar, toz, hidrojen, helyum ve diğer iyonize gazlardan oluşan bulutsu yapı.

Eskiden galaksileri de kapsayacak şekilde yaygın gök cisimlerine verilen isim iken, astronominin ilerlemesi ile galaksi ile nebula farklı anlamlarda kullanılmaya başlamıştır.

Yıldızlar arasında bulunan boşluklarda yer alan ve yıldızların yaydığı ışık enerjisi ile görünür hâle gelen yoğun gaz ve toz bulutları, galaksilerin temel bileşenlerindendir.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...