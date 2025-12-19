Hubble Uzay Teleskobu çekti. Kozmik çarpışmadan geriye kalanlar

"İKİ EŞSİZ DEVASA ÇARPIŞMA"

Bilim insanları uzun yıllar önce, Fomalhaut adlı genç bir yıldızın yakınında yoğun ve parlak bir nokta gördüklerini ve bunun bir gezegen olabileceğini düşündüklerini belirtti. Ancak, Hubble'ın çektiği fotoğraflarla, bu parlak noktanın kaybolduğu ve aslında bir gezegen olmadığı anlaşıldı.

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden Joshua Lovell tarafından yapılan açıklamada, bu bölgenin "20 yıl içinde iki eşsiz, devasa çarpışmaya sahne olmasının son derece beklenmedik" olduğunu ifade etti.

Johns Hopkins Üniversitesi'nden astrofizikçi Meredith MacGregor ise bu çarpışmaları incelemenin "güneş sistemimizin bir çocuğun fotoğrafını çekmek gibi" olduğunu söyledi.

Araştırmacılar, gelecek yıllarda bu yeni toz bulutunu takip ederek nasıl değiştiğini ve sonunda nasıl dağıldığını gözlemlemeyi planlıyor.

Astronomlar, çarpışmaya karışan uzay kayalarının en az 60 kilometre genişliğinde olduğunu düşünüyor ve bu tür çarpışmaları kameraya kaydetmenin çok nadir bir durum olduğunu belirtiyor.