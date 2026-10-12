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Hubble yakaladı. Gülümseyen galaksi

12.10.2026 05:10

Hubble yakaladı. Gülümseyen galaksi
Resmi Kurum

NASA'nın açıklamasına göre bu "gülümseme", kütleçekimsel merceklenme olarak bilinen etkinin meydana getirdiği yaylardan oluşuyor.

NTV.com.tr - Haber Merkezi
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NASA, Hubble uzay teleskobunun yakaladığı ilginç bir kareyi paylaştı. Kameraya gülümseyen bir galaksi kümesi...

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Hubble uzay teleskobu, evrenin gizemlerini gözlemlemeyi sürdürüyor.

 

NASA 1990 yılından bu yana yörüngede çalışan Hubbe'ın kaydettiği çarpıcı bir kareyi paylaştı. Fotoğrafta uzayın derinliklerindeki yıldızların gülümseyen bir insan yüzüne benzerliği dikkat çekiyor.

 

NASA "Gülümseyen bir galaksi kümesi" olarak tanımladığı kareyi sosyal medya hesaplarından şu notla paylaştı: “Evreni gözlemlerken @NASAHubble, kameraya gülümseyen bir galaksi kümesi yakaladı... Bu gülümsemenin çizgileri, kütleçekimsel merceklenme olarak bilinen etkinin oluşturduğu yaylardan meydana geliyor. Bu olayda devasa yapılar, güçlü kütleçekim kuvvetleriyle uzay-zamanı bükerek kozmik bir mercek görevi görüyor.”

Resmi Kurum

BEBEK YILDIZLARIN DOĞUMUNA TANIKLIK

 

NASA, 9 Ekim'de de James Webb teleskobunun, yıldızların oluşumuna ilişkin bir kareyi paylaşmıştı.

 

"Bebek yıldızların oluşumuna tanıklık!" başlıklı paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "@NASAWebb, bu bulutsudaki tozların ötesini görebilmek için kızılötesi ışığı kullanarak farklı yaşlardaki çok sayıda yıldızı ortaya çıkardı. Bu sayede yıldızların zaman içinde nasıl değiştiğini inceleyebiliyoruz."

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