Hubble yakaladı. Gülümseyen galaksi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA ) Hubble uzay teleskobu, evrenin gizemlerini gözlemlemeyi sürdürüyor.

NASA 1990 yılından bu yana yörüngede çalışan Hubbe'ın kaydettiği çarpıcı bir kareyi paylaştı. Fotoğrafta uzayın derinliklerindeki yıldızların gülümseyen bir insan yüzüne benzerliği dikkat çekiyor.

NASA "Gülümseyen bir galaksi kümesi" olarak tanımladığı kareyi sosyal medya hesaplarından şu notla paylaştı: “Evreni gözlemlerken @NASAHubble, kameraya gülümseyen bir galaksi kümesi yakaladı... Bu gülümsemenin çizgileri, kütleçekimsel merceklenme olarak bilinen etkinin oluşturduğu yaylardan meydana geliyor. Bu olayda devasa yapılar, güçlü kütleçekim kuvvetleriyle uzay-zamanı bükerek kozmik bir mercek görevi görüyor.”