Hubble'dan gözalıcı fotoğraf: Yıldız oluşum bölgesi görüntülendi

Uzay ajansı, bölgede muhtemelen yukarıdaki mavi yıldızdan kaynaklanan şiddetli yıldız rüzgarlarının estiğini bildirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Bu görüntü, bizim Güneş'imizin ve gezegenlerimizin 4,6 milyar yıl önce bunun gibi bir moleküler bulutun içinde oluştuğu zamanın bir örneği."



ESA ve NASA'nın yönetimindeki Hubble, 25 Nisan 1990'da fırlatılmıştı. Teleskop 33 yılını yeni galaksileri keşfetmek ve yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin çarpıcı anlarını kaydetmekle geçirdi.



NASA'ya göre teleskop şimdiye kadar yaklaşık 52 bin gök cismi üzerinde 1,6 milyon kez gözlem yaptı.



Uzay mekiği Discovery aracılığıyla fırlatılan teleskop, adını astronom Edwin Hubble'dan alıyor.