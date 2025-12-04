Hubble’dan “Kayıp Galaksi”nin en net görüntüsü
04.12.2025 05:41
NTV - Haber Merkezi
NASA, “Kayıp Galaksi” NGC 4535’in Hubble Uzay Teleskobu'yla çekilmiş yeni görüntüsünü yayınladı.
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, uzayın derinliklerine ait fotoğraf ve görsel materyalleri paylaşmaya devam ediyor.
NASA; küçük teleskoplarla fark edilmesi bile zor olduğu için “Kayıp Galaksi” olarak adlandırılan NGC 4535’in Hubble Uzay Teleskobu'yla çekilmiş yeni görüntüsünü yayınladı. Başak takımyıldızında, yaklaşık 50 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan sarmal galaksi; parlak genç yıldız kümeleri ve belirgin sarmal kollarıyla dikkat çekiyor.
Yeni görüntü, genç yıldızlarla doğdukları gaz bulutları arasındaki ilişkiyi araştıran PHANGS programının parçası. Hubble’ın 2021’de paylaştığı görüntüyle birlikte değerlendirilen bu çalışma, galaksideki yıldız oluşum bölgelerinin daha ayrıntılı şekilde haritalanmasını sağlıyor.
NASA, 4 milyon Güneş kütleli bir kara deliğe doğru serbest düşüşü canlandırdı.
NASA SİMÜLASYONU: KARA DELİĞE DÜŞÜŞ
NASA ayrıca, Samanyolu’nun merkezindeki kara deliğe benzer 4 milyon Güneş kütleli bir kara deliğe doğru serbest düşüşü simüle eden etkileyici bir görsel de yayınladı. Süper bilgisayar hesaplamalarıyla üretilen görüntüde, kamera ışık hızının yüzde 62’siyle kara deliğe yaklaşırken gökyüzü dramatik şekilde bükülüyor. Samanyolu’nun yıldız şeridi hem tepede sıkışmış bir halka hem de altta ikinci bir görüntü olarak görülüyor.
Bilim insanlarına göre bu simülasyonlar, kara deliklerin ışığı nasıl çarpıttığını ve uzay-zamanı nasıl eğdiğini anlamak için önemli bir araç niteliğinde.