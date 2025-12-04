Hubble’dan “Kayıp Galaksi”nin en net görüntüsü

NASA SİMÜLASYONU: KARA DELİĞE DÜŞÜŞ

NASA ayrıca, Samanyolu’nun merkezindeki kara deliğe benzer 4 milyon Güneş kütleli bir kara deliğe doğru serbest düşüşü simüle eden etkileyici bir görsel de yayınladı. Süper bilgisayar hesaplamalarıyla üretilen görüntüde, kamera ışık hızının yüzde 62’siyle kara deliğe yaklaşırken gökyüzü dramatik şekilde bükülüyor. Samanyolu’nun yıldız şeridi hem tepede sıkışmış bir halka hem de altta ikinci bir görüntü olarak görülüyor.

Bilim insanlarına göre bu simülasyonlar, kara deliklerin ışığı nasıl çarpıttığını ve uzay-zamanı nasıl eğdiğini anlamak için önemli bir araç niteliğinde.