Hubble’dan nadir gözlem. Kuyruklu yıldızın son anları kaydedildi

Astronomlar, Hubble Uzay Teleskobu kullanarak nadir görülen bir olayı kaydetti.

C/2025 K1 (ATLAS) olarak adlandırılan kuyruklu yıldız, gözlemler sırasında parçalanarak dört ya da beş ayrı parçaya ayrıldı.

PARÇALANMA ANI AYRINTILI GÖRÜNTÜLENDİ

Geçtiğimiz yılın sonunda gerçekleştiği aktarılan olayda, her bir parçanın etrafında buharlaşmış buzlardan oluşan bir gaz bulutu gözlemlendi.

Yer tabanlı teleskoplar yalnızca bulanık ışık lekeleri görebilirken, Hubble her bir parçayı ayrıntılı şekilde görüntülemeyi başardı.

GÜNEŞE YAKLAŞMAK SONU OLDU

Yaklaşık 8 kilometre genişliğindeki kuyruklu yıldız, Güneş’e tehlikeli derecede yaklaşarak parçalandı.

Bilim insanları, bu mesafenin Merkür’ün yörüngesinden bile daha yakın olması nedeniyle yıldızın tek parça halinde kalmasının zaten beklenmediğini belirtiyor.

“NADİR BULUNAN BİR FIRSAT”

Uzmanlara göre kuyruklu yıldızların parçalanması yaygın bir olay olsa da, sürecin başlangıç anına tanıklık etmek oldukça nadir.

Araştırmacılar, bu gözlemin kuyruklu yıldızların buzlu iç yapısını incelemek açısından önemli bir fırsat sunduğunu vurguluyor.

Araştırma ekibi aslında farklı bir kuyruklu yıldızı incelemeyi planlıyordu. Ancak teleskobun yönlendirilmesinde yaşanan teknik kısıtlar nedeniyle K1’e yönelindi ve parçalanma anı tesadüfen kaydedildi.

BİLİMSEL GİZEM: GECİKMELİ PATLAMA

Araştırmaya göre, her bir parçanın kopmasının ardından ışık patlamalarının 1 ila 3 gün gecikmeli gerçekleşmesi dikkat çekti.

Bu durum, Güneş’e bu kadar yakın bir ortamda buzların hemen buharlaşması beklendiği için bilim insanları açısından bir gizem oluşturuyor.

BİR DAHA GÖRÜLMEYECEK

K1’in parçaları şu anda Dünya’dan yaklaşık 400 milyon kilometre uzaklıkta ve Güneş Sistemi’nin dışına doğru ilerliyor. Bu da söz konusu gözlemi daha da değerli kılıyor çünkü kuyruklu yıldız bir daha gözlemlenemeyecek.