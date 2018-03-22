Hublot da akıllı saat dünyasına adım attı

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Akıllı saat üreten lüks markalar kervanına Hublot da katıldı. Yapılan resmi açıklama ile firmanın akıllı saat üreteceği duyuruldu.

Açıklama Hublot ve Tag Heuer'i çatısı altında bulunduran LVMH CEO’su Jean-Claude Biver'den geldi. Biver, Hublot akıllı saati hakkında ilk detayları da paylaştı. 2 bin 18 adet üretileceği açıklanan akıllı saatin ABD fiyatının 5 bin 250 dolar olacağı açıklandı.



Akıllı saat modeli ile ilgili detayların önümüzdeki haftalarda paylaşılması bekleniyor. Hublot'un akıllı cihazının Wear OS tabanlı olma ihtimali oldukça yüksek



Ancak bu en pahalı akıllı saat modeli olmayacak. Bugüne kadar üretilen en pahalı saat hala 197 bin dolar etiket fiyatına sahip olan Tag Heuer Connected Full Diamonds.

