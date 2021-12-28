HUH Token 48 saat içinde yüzde 6000 arttı

Uzun zamandır altcoin kripto para piyasasında güçlü bir artış görülmezken yatırımcıların HUH Token'a ilgisi gün geçtikçe artıyor. Başarılı bir ön satıştan sonra, HUH Token 6 Aralık'ta piyasaya sürülmesinin ardından kripto hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

HUH Token ilk günlerinde tüm zamanların en yüksek seviyesine yüzde 100 geri dönerek, binlerce mevduat toplayarak ve 1000 dolar yatıran sahiplerin 10 bin dolar getiri elde ettirerek yüksek istatistiklere ulaşıyor. 7 gün boyunca 10 milyon dolarlık bir ticaret hacmi gibi daha da büyük bazı istatistiklerle HUH Token yeni yıldan hemen önce 4 milyon dolar yakarak para birimlerinin değerini sahipleri için artırıyor.



FLOKİ INU VE SHİBA INU YILIN EN İYİ MEME COİNLERİ OLDU



Floki Inu ve Shiba Inu, kripto para birimi endüstrisinde yeni olmamalarına ramen meme para birimlerinin varlıkları boyunca dikkat çekmeye devam ediyor. Uzun zamandır Shiba Inu ve Floki Inu ise en iyi meme coinleri seçiliyor. Meme madeni paraları dünyanın en güçlü insanlarından bazılarının beğenisini kazanmayı başarıyor.

Bu durum hem yeni hem de deneyimli kripto meraklılarının son günlerde kripto para piyasasına akın etmesinin nedenlerinden biri olarak görülüyor. Çünkü hem iyi hem de daha büyük bir değişimden başka bir şey olmamış gibi görünüyor. Süreç içinde ise Floki Inu ve Shiba Inu, oldukça büyük bir hayran kitlesi toplayarak sahiplerinin cömertçe kar elde etmesini sağladı.

Yasal Uyarı: Bu içerik bir yatırım tavsiyesi değildir. Bir görüş olduğu bilinmeli ve bu şekilde değerlendirilmelidir.



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