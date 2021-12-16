HUH Token altcoin rekoru kırarken Ethereum'dan sevinç dansı geldi

HUH Token, başlangıcından bu yana başarı için bir boru hattındaydı ve lansmanın başarısı bunu yalnızca HUH Token sahipleri ve lansmanından önce biraz tereddüt etmiş olanlar için iyi sağlamlaştırdı.

Dünyanın ilk Utimeme'si olan HUH Token'dan geleceğine dair düşünceleri açığa kavuşturuyor. HUH Tokens'ın erken başarısı nedeniyle Ethereum'un nasıl hareketlenebileceği ise bir soru işareti yaratıyor.



HUH TOKEN'DAN ALTCOİN REKORU



6 Aralık'ta piyasaya sürülen HUH Token ile birlikte altcoinler rekora koşmaya devam ediyor. Bu sayede ise HUH Token sadece bir kripto para birimini değil aynı zamanda bir MetHUH hanedanını da başlatmış sayılıyor.

HUH Token, utimeme gücü (kanıtlanmış etki gücü ve bir yardımcı madeni paranın kullanılabilirliği), HUH jetonunun çoklu zinciri, akıllı sözleşmeleri, LP edinimi, bir her zaman etkin Bug Bounty ve daha fazlasını ifade ediyor. Sadece bu nedenle bile HUH Token rekor kıran bir kripto para birimi başlatmayı başarıyor ve HUH Token aydan daha ileriye gideceği düşünülüyor.

ETHEREUM'UN SEVİNÇ DANSI



Ethereum'un yaratıcıları 2015'teki başlangıcından bu yana Ethereum'un geniş kapsamlı uygulamalara sahip olması için çabalıyor. Bazıları Ethereum'un bile tasarlayabileceğinin ötesine geçen uygulamalar ve bu nedenle Ethereum'un mutluluk dans yapıyor olabileceği düşünülüyor.

Ethereum'un yaratıcıları için ise HUH Tokens'ın erken başarısından dolayı HUH Tokens'ın ileriye dönük düşünme yolları ve uygulamaları için onu yalnızca sırtını sıvazlamakla kalmayıp, aynı zamanda heyecan verici başarıların geleceğini de güvence altına almış olabileceği tahmin ediliyor.

Yasal Uyarı: Bu içerik bir yatırım tavsiyesi değildir. Bir görüş olduğu bilinmeli ve bu şekilde değerlendirilmelidir.



Web Sitesi: https://huh.social



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