HUH Token, Bitcoin tutkunlarını buluşturuyor

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, uzun yıllar şirkete yön verdikten sonra geçtiğimiz günlerde görevi bıraktı.

Dorsey, 2010 yılında Jim McKelvey ile birlikte kurduğu Square'e kendini tamamen adamak için 33,64 milyar dolar değerindeki CEO'luk görevinden geçtiğimiz ay ayrıldığını açıkladı. Cash App ve Tidal gibi hizmetler, halihazırda Bitcoin entegrasyonuna sahip platformlarına ve hatta Bitcoin gelişimini finanse eden kendi kripto hizmetine rağmen kripto dünyasına daha da genişlemeyi planlıyor. Square şu anda 50 milyar dolar değerinde Bitcoin tutuyor.



BİTCOİN TUTKUNU JACK DORSEY HAREKETE GEÇTİ



Görünüşe göre kendini Bitcoin tutkunu olarak ilan eden Dorsey, Twitter istifasını yeniden markalaşma fırsatı olarak kullandı. 10 Aralık'ta yürürlüğe girecek Square’ın yanı sıra Spiral ara sıra yapılan yatırımlardan yaygın olarak kullanılan bir para birimine kripto geliştirme niyetlerini yansıtmak için isim değişikliklerinden geçiyor.

Dorsey'in Bitcoin'in potansiyeline tutkuyla inandığı bir sır olarak görülmüyor. TBD ise Square'den başka bir Bitcoin tabanlı girişim olarak ifade ediliyor. Fakat bu tanımlama kendisini tamamen merkezi olmayan Bitcoin değişimini ilerletmeye adaması dışında yapılıyor.



SOSYAL MEDYADAN KRİPTOYA UZANAN YOLCULUK



Dorsey'in Twitter vizyonu, sosyal medyanın kârlılıkta patlaması ve Dubai'deki plajları ve Monako'daki yatları gören önde gelen etkileyicilerin abartılı yaşam tarzlarını finanse etmeye başlamasıyla karşılaştırılabiliyor ve kriptonun bir sonraki çılgınlığı olabileceğini öne sürüyor.

Sosyal medyanın ve şimdi kriptonun gösterdiği şey çok sayıda başka faktörün yanı sıra erişilebilirliğinin herkesi geride bırakmak istediği büyük iş stratejisine dönüşebilir. İlginç bir şekilde 2019 Bank of America raporu ise Facebook ve Instagram indirmelerinin azaldığını tespit etti.

Bu durum Twitter ve Facebook'un son zamanlarda şirketlerden daha az ilgi görmesine bağlanıyor. Dönem içinde belki de bir sonraki yutturmaca için pazarda bir boşluğu işaret ediyor. Yüzyılın iş adamı Elon Musk ise Tesla'yı fintech lehine sosyal medyadan uzaklaştırıyor.



ALTCOİNLER BİTCOİN'İ TAKLİT EDİYOR



Altcoinler, Bitcoin'in tasarımını geliştirerek kendilerini üstün konumlandırarak Bitcoin'in başarısını taklit etmeye çalışmaları sıklıkla tartışılıyor. Ethereum, kripto, Litecoin ve Dogecoin işlemlerini yıldırım hızında işlemek için akıllı sözleşmeler sunarken, Polkadot geliştiricilerin kendi blok zincirlerini oluşturmalarına izin veriyor. PancakeSwap'ta yeni başlatılan HUH Token ise 14.000 diğer kripto para birimiyle rekabet halinde alternatif bir yaklaşım benimsiyor.

Kendine uygun bir şekilde 'uti-meme' adını vererek, meme belirteçlerinin gücünü yardımcı program belirteçlerinin kullanılabilirliği ile birleştirerek ilk 10 kriptodan biri olmaya çalışıyor. Kısa süre önce yayınlanan e-kitabı şunları detaylandırıyor:

"Token ekonomisi, kullanıcıların veri sahipliğinin bir kripto para biriminden ciddiye alındığı 'MetHUH' adlı anlamlı bir sosyal ağda işlem ve ödül için temel olacak HUH tokeninin değerinde hızlı bir büyüme sağlayacak ve HUH sosyal ağı MetHUH ile içerik alışverişi ve katılım için herkesi HUH'da ödüllendirecek."



HUH TOKEN REKABETTEN KAÇMIYOR



İddiaya göre, 100,00'lerde takipçi sayısına sahip sosyal medya etkileyicileriyle ortaklık yapan HUH, rekabetten çekinmiyor. HUH web sitesi, Elon Musk'a bile ulaşıyor ve HUH Token’ların lansman sırasında yüzde 50'sini vaat ediyor. Uygulamalarına ek olarak kullanıcıların başkalarını da dahil ederek kar edebilecekleri, ödüle dayalı bir tavsiye sistemi uygulayarak ise üzerinde toplanan ilgiyi artırıyor.



Yasal Uyarı: Bu içerik bir yatırım tavsiyesi değildir. Bir görüş olduğu bilinmeli ve bu şekilde değerlendirilmelidir.



Website: https://huh.social



HUH Official Swap: https://swap.huh.social/



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