HUH Token, Ethereum ve Bitcoin sezona hareketli başladı

HUH Token, sahipleri için jetonun değerini artırmak için kendi HUH Token'larından 4 milyon dolar yaktı.



Avustralya kripto piyasasında, Bitcoin 50 milyon dolar kaybetti ve varlıkların aranmasına neden oldu. Ancak Bitcoin'in toplam piyasa değerinin en az yüzde 20'sinin asla keşfedilemeyecek kayıp para olduğu görülüyor. Peki Avustralya yenilgisi Bitcoin ile aynı kaderi mi yaşayacak?



ETH meme coinleri, güvenlik çizgisinin altına düştükten sonra fiyatı 4 bin doların üzerine çıkardığından, Ethereum kripto sezonunu yüksek bir notla bitirebilir.



HUH TOKEN COİNLERİNİ YAKTI



HUH Token, sahipleri için HUH Token'ın değerini artırmak için 15 ve 20 Aralık tarihlerinde HUH Token rezervinden 4 milyon dolar değerinde yakarak değerini yükseltmeye devam ediyor. HUH Token'ın 3 ayda 1 milyon toplamayı hedefleyen 12 binden fazla sahibiyle, piyasadaki bir haftadan kısa bir süre içinde işlem hacminde yüzde 6000’lik bir büyüme ve benzersiz bir referans sistemi yaratıyor.

HUH Token sahiplerinin, kesin olarak bilmelerinin bir yolu olmamasına rağmen, 1000 dolar yatıranların 10.000 dolar getiri almasına benzer şekilde önümüzdeki günlerde büyük bir getiri görebilecekleri anlamına gelirken HUH Token avantajları sürüyor.

Tavsiye sistemini sahipleri için aktifleştiren HUH Token sahibi, arkadaşlar, aile veya dilediğiniz kişi tarafından paylaştığında ve kullandığında, sahibi için yüzde 10 BNB teşviki ve hakem için yüzde 10 satış ücreti indirimi ile sonuçlanacak bir kod elde ediyor.



AVUSTRALYA'DA BİTCOİN ÇILGINLIĞI



Avustralya'daki iki kripto para borsasının çöküşünden sonra 50 milyon dolar kaybedildi. Konuya dair yapılan yorumlara göre ise 100 kripto yatırımcısının paralarının nereye gittiği hakkında hiçbir fikir yok gibi görünüyor. Bazı uzmanlar ise ACX'in (Avustralya kripto borsası) kaybını, gerçek lalelerin fiyatının bir evin maliyetini veya ortalama bir kişinin yaşam ücretini önemli ölçüde aşabileceği bir finansal model ve tarih dönemi olan Tulipmania ile karşılaştırıyor.

ACX sahipleri, fonları geri yüklendiği sürece Bitcoin, Ethereum ve diğer kripto para birimlerinde geri ödeme talep ederek borsaya karşı dava açtı. ACX'in nasıl bu kadar çok para kaybedebildiğine dair araştırmalar sürdüğü için Avustralya kripto piyasasının toparlanması biraz zaman alacak gibi görünüyor. Bu konuda, piyasa son derece değişken olduğundan (bu nadir kaybın dışında) kripto para birimlerine yatırım yapmadan önce yatırımcıların detaylı bir araştırma yapması öneriliyor.



ETHEREUM YENİDEN YÜKSELİŞTE



Yeni yıldan önce Ethereum'u 4 bin dolar seviyesinin oldukça üzerine çıkarması beklenen ETH Bulls, Ethereum'un 4 bin doların altına düşmesini engellediği düşünülüyor. Görünen o ki, bu küçük düşüş dışında, Ethereum'un güç tüketimini yüzde 90'a kadar düşürmesi öngörülen Arrow Glacier güncellemesine göre, Ethereum çok iyi bir performans sergiliyor. Bu durum ise Ethereum'un hafif düşüşünde bir faktör olabileceği ifade ediliyor.

Yasal Uyarı: Bu içerik bir yatırım tavsiyesi değildir. Bir görüş olduğu bilinmeli ve bu şekilde değerlendirilmelidir.



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