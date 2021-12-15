HUH Token lansmanı, kripto dünyasını etkilemeye devam ediyor

Kripto piyasasında HUH Token ve Shiba Inu'nun, altcoinlerin daha önce görülmemiş olan kripto para birimlerinin değer kazanmasında bir kapı açabileceği öngörülüyor. Bunun nedeni ise her ayın sonundaki doğal kripto balina göçü ve Shiba Inu'nun beğenisini de gören HUH Token's Utimeme'nin piyasaya sürülmesi olarak düşünülüyor.

HUH Token, piyasaya sürüldüğünde, özellikle HUH Token sahipleri ve MetHUH'a ait olanlar olmak üzere herkesin yararlandığı uyumlu bir ekosistem yaratıyor. HUH Token'ın altcoin dünyasını aydınlatması ise diğer kripto para birimlerinin de bu durumdan fayda sağlayabileceği hakkındaki söylentileri artırıyor. Bu hareketliliğin bir sonucu olarak Bitcoin’in popülerlik ve başarı kazanan altcoinler tarafından kurtarılabileceği kripto severler tarafından umut vadeden bir noktayı oluşturuyor.



HUH HEDEFİNDE METHUH BULUNUYOR



MetHUH, HUH Tokens'ın 6 Aralık lansmanından günler önce yayınlanan e-kitapta aktarıldığı bilgiye göre HUH Tokens'ın kapsayıcı hedefleri arasında yer alıyor. MetHUH, daha fazla cam tavanı kırdığı için HUH Token sahipleri için kripto para biriminin geleceği olabileceği ise tartışma konusu.

MetHUH, kullanıcılarının etkisini para birimi, herkesin yararlanabileceği ve ödüllendirilebileceği bir kripto para birimi olarak kullanmayı amaçlıyor. Bu durum ise MetHUH'un duygu belirteçleri ve ton özellikleri ile elde edilecek 'aI teknolojisi'nin kullanımıyla sağlanıyor.

Google Perspective ve IBM Watson gibi sistemlerin kullanımıyla MetHUH kullanıcılarını ödüllendirmek için mutlu, neşeli, öğrenme, öğretme, öfke ve övgü gibi tonları değerlendireceği düşünülüyor.

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Web Sitesi: https://huh.social

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