HUH Token PancakeSwap'ta yüzde 1000 değer kazandı

CNBC'nin haberine göre Coinbase, teknik bir sorunu çözmek için birçok müşterisini hesaplarından kilitleyerek kızdırdı. Kasım ayının ortalarında meydana gelen olaydan etkilenen kripto para birimleri, enerji ticareti için yaratılmış olan stabilcoin GYEN ve POWR idi.

Başlangıçta 1 Japon Yeni değerine sabitlenen GYEN, beklenmedik bir şekilde fiat eşdeğerinin neredeyse 8 katı üzerine sıçradı ve Coinbase'deki kullanıcı aktivitesinde keskin bir artışa yol açtı.

18 Kasım'da 122 milyon dolarlık zirvesine ulaştı. Heyecanlı yatırımcılar zenginliklerini toplamak için acele ederken, Coinbase'in GYEN ve POWR alım, satım ve ticaretini devre dışı bıraktı. Madeni paralar o zamandan beri alım satıma devam etse de, bazı Coinbase müşterileri halen hesaplarının kilitli olduğunu iddia ediyor.



Coinbase henüz etkilenen kullanıcıların sayısını ayrıntılı olarak açıklamasa da, memnun olmayan bir müşteri şu anda 1.600'den fazla imzaya sahip bir çevrimiçi imza kampanyası başlattı. Dilekçe, Coinbase'in finansal kayıplara neden olan aksaklıktan sorumlu olmasını talep ediyor.



CNBC, GYEN yatırımcılarının kayıplarını stablecoin'in sanıldığından daha az volatil olmasına ve kriptoyu çevreleyen düzenleme eksikliğine bağlıyor. Ancak, bu tam hikaye olmayabilir.

Kripto, bankaların büyük ölçüde güvenilmez olduğu bir çağda alıcılara daha fazla finansal özgürlük verirken, merkezileştirilmiş değişim platformları (CeFi) bununla çelişiyor çünkü madeni para sahipliği tamamen platform tarafından kontrol ediliyor. Alıcı ve satıcı arasında üçüncü taraf olarak hareket ederek, müşteri fonları şirketin yaşadığı herhangi bir soruna kapılabilir. Bu nedenle, kriptonun ortadan kaldırmayı hedeflemesi gereken CeFi kullanımında hala bir güven unsuru var.



Kripto, yeni başlayanların gezinmek için mücadele ettiği yeni bir varlık olduğundan, CeFi çoğu yatırımcı arasında popüler bir seçimdir. Yine de Coinbase'in aksaklığı, yatırımcıların şirketlerin hatalarından dolayı kayıplar yaşayabileceğini gösteriyor. Ancak merkezi olmayan değişim platformları gibi alternatifler, Coinbase olayından endişe duyan kripto yatırımcıları için çözüm olabilir.



UniSwap ve PancakeSwap, yatırımcılar tarafından beğenilen en popüler DeFi platformlarından ikisidir. Bugün en büyük DeFi platformu olduğu tahmin edilen UniSwap, oyundaki en büyük isimlerden biri.

Akıllı sözleşmeleri kullanan protokol, Ethereum blok zincirindeki kripto para birimi belirteçleri arasında otomatik işlemlere izin verir. Yatırımcılar için ana para kapma taktiği, bir likidite sağlayıcısı olmak ve UniSwap'ın işlemlerini kolaylaştıran bir fon oluşturmaktır. Karşılığında, UniSwap'ın işlem ücretlerinden bir pay karşılığında kullanılabilecek havuz jetonları alırlar.



PancakeSwap, Binance Akıllı Zincirindeki en güvenli merkezi olmayan finans sistemi olarak hızla kendini kabul ettiriyor. Eski Binance çalışanları tarafından başlatılan PancakeSwap, yatırımcılarına yalnızca depolama ve likidite havuzu oluşturmadan daha fazla kâr etme fırsatı sunuyor.

Kullanıcılar, cüzdanlarını BEP-20 CAKE'ye bağlayarak, diğer blok zinciri geliştiricilerinin reklam ücretlerinden, bir KEK piyangosundan, KEK işlem ücretlerinden ve benimsemeyi teşvik etmek için yeni KEK verilmesinden elde edilen ödüllerde yılda yüzde 60'tan fazla kazanabilirler. Ancak Uniswap'tan farklı olarak PancakeSwap, kendi BEP-20 belirteci CAKE'yi stake eden kullanıcıları ödüllendirir. 1:1 oranında, KEK yatırdığınızda ŞURUP alırsınız. ŞURUP sahipleri, sahiplerine orantılı olarak bölünen KEK emisyonlarının yüzde 25'ine hak kazanır.



Yatırımcılar bu nedenle PancakeSwap'a akın ediyor. Yatırım yapmak için bir kripto seçerken, yeni piyasaya sürülen HUH Token, yalnızca 48 saat içinde %1000 büyümesi göz önüne alındığında umut verici görünüyor.

2,5 milyon dolarlık likiditeye ve 27 milyon dolarlık piyasa değerine tanık olan ilk 24 saati ile aranan özelliği, sevk sistemidir. Bir alıcı bir arkadaşını tavsiye ederse, ilk alışverişlerinde yüzde 10 indirim alır. Hakem satış ücretlerinde yüzde 20 ila yüzde 10 arasında bir indirim alır.

Yasal Uyarı: Bu içerik bir yatırım tavsiyesi değildir. Bir görüş olduğu bilinmeli ve bu şekilde değerlendirilmelidir.



Web Sitesi: https://huh.social



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PancakeSwap: bit.ly/3pSg09d



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