HUH Token, Shiba ve Dogecoin'e benzer bir grafik sergiliyor

HUH Token, iki blok zinciri (Binance ve Ethereum) arasında kurulan dünyanın ilk Utimeme tokenıdır.



HUH Token ayrıca, e-dokümanında ana hatlarıyla belirtilen insani çabalara ve tüm HUH Token sahiplerinin sürekli büyüyen HUH Token topluluğuna oluşturabileceği ve ekleyebileceği MetHUH yaratma amaçlarına sahiptir.

HUH Token'ın 6 Aralık Pazartesi günü yapılan lansmanı, HUH Token için 90.000'in üzerinde mevduat, pazarda %1000 artış ve PancakeSwap'ta ilk 20'de yer alarak güzel bir 48 saat geçirdi.



Yeni gelenin yükselişi, ilk aşamalarında muazzam bir çekiş kazanıyor ve HUH Token'ın sadece izlenmesi gereken bir token olduğu anlaşılıyor.



Kripto para severlerin erken aşamalarında Dogecoin, Shiba Inu ve Floki Inu'yu kaçırdıklarında tanık olunduğu gibi, kripto para birimleriyle erken başlamanın sonraki adımlardan daha iyi bir seçenek olabileceğini her zaman belirtmekte fayda var.



Şu anda HUH Token sahiplerine, ailelerine ve arkadaşlarına vermelerini sağlayan benzersiz bir referans kodu sunuyor ve eğer onlar da sahibi olurlarsa, ilk para yatırmaları için %10 BNB bonusu veriyor.



SHIBA INU ÖRNEĞİ GELİŞMELERE IŞIK TUTUYOR



Shiba Inu, biraz garip ve olağandışı görünüşüyle 2020 yazında piyasaya sürüldü ve o yaz çoğu kripto sever için tünelin sonunda yeni bir ışık oldu.



Shiba Inu, kripto para dünyası için oldukça önemli bir şey yaptı. Büyük bir altcoin ile rekabet etmek istedi ve bunu başarılı bir şekilde yaptı. Shiba Inu, piyasadaki diğer köpek temalı tokenlarla mücadele içine girdi.



Shiba Inu halihazırda dünyanın en büyük altcoinlerden biridir. Shiba Inu için mükemmel bir medya kampanyası yapıldı ve bu özellikle de PancakeSwap'ta yer almasına yardımcı oldu. Shiba Inu hızla büyüyen bir başarı gördü ve HUH Token'ın istatistiklerinden HUH Token'ın aynı kaderi karşılayacak kadar şanslı olabileceği gösteriyor.



DOGECOİN NASIL POPÜLERLİK KAZANDI?



Dogecoin bir zamanlar altcoin piyasasının zirvesindeydi ve o zamanlar kripto para piyasasının en iyi köpeği olarak kendisi için de mükemmel fırtınayı yaratmayı başarmıştı.



Başlangıçta bir şaka madeni para olarak yaratılan Dogecoin, Bitcoin'in beğenisine rakip olmak ve yatırımcının gücünü de kullanmak için tasarlandı. Dogecoin, kripto para birimi için yeni bir platform yarattığı için insanların gücünü kullanmaktan çok daha büyük bir şey başardı. Tiger King tabanlı madeni paralar ve hatta bir Lord of The Rings madeni parası gibi birçok yaratıcıdan farklı kisveler altında büyümüş ve onları çekmiştir.



Dogecoin ve onunla birlikte Shiba Inu ve şimdi HUH Token, kripto para kullanımını yalnızca sizin tarafınızdan kullanılan veya toplanan bir şey olarak değil, aynı zamanda söylediğiniz ve üzerinde hakim olduğunuz bir şey olarak öngördü.



ALTCOİNLERİN GÜCÜ ARTIYOR



Kripto para dünyasındaki en değerli varlıklardan birisiniz çünkü HUH Token, Shiba Inu ve Dogecoin tarafından gösterildiği gibi, sizin değeriniz bir para biriminin değerine katkıda bulunuyor.



Yine de, altcoinler arasında daha büyük bir etkiye sahip olsanız bile, kripto para birimlerine yatırım yapmadan önce araştırma yapmak her zaman akıllıca olacaktır.



HUH Tokens (bağlantısı aşağıda), Shiba Inu ve Dogecoin ile yapabileceğiniz en bilinçli kararı verebilirsiniz.

Yasal Uyarı: Bu içerik bir yatırım tavsiyesi değildir. Bir görüş olduğu bilinmeli ve bu şekilde değerlendirilmelidir.



