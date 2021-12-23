HUH Token, Solana ve Cordana buzları kırıyor

Bir kripto para biriminin en son sürümünü anlamak, onu önceki başarılarla karşılaştırmaya yardımcı olur. HUH Token (HUH), Cardano (ADA) ve Solana (SOL), her kripto tüccarının aşina olması gereken üç kripto para birimidir. Bunlar, yüksek kullanışlılığa ve sağlam bir büyüme planına sahip madeni paralardır. Cardano ve Solana, kripto dünyasında büyüyen iki blok zinciri teknolojisidir.



İki blok zinciri, Ethereum'un ve Bitcoin'in ölçeklenebilirlik, güvenlik ve işlem maliyetleri sorunlarını ele alıyor. Şu anda Cardano ve Solana, Ethereum'dan daha yüksek verime sahip.



Cardano, 2017'de piyasaya sürülen ve muazzam şeyler yapan Solana'dan daha deneyimli. ADA'nın bu kadar başarılı olmasının sebeplerinden biri de bu. Solana'ya benzer şekilde, Cardano platformu, daha önce bahsedilen kısıtlamaları, iş kanıtı yerine bir Hisse Kanıtı konsensüs yöntemiyle atlatır. Cardano ve Solana blok zincirlerinin başarısı, kendi paraları için giderek artan talebe katkıda bulunuyor.



Cardano ve Solana, 2022 yol haritalarını yayınladı ve kripto topluluğunun merakını körükledi. Cardano ve Solana'ya olan talep, önemli ilerlemeler nedeniyle 2022'de önemli ölçüde artacaktır.



Ancak yatırımcılar, HUH Token'a daha önemli bir prim fırsatı arıyor. HUH Token serbest bırakıldığında, hızla değerlenip ‘aya gitmesi’ bekleniyor. Sadece HUH Token tutarak yatırımcıları ödüllendirmek için tasarlanmış bir token'dır. HUH Token, tescilli bir referans sistemi aracılığıyla merkezi olmayan bir finansal sistem geliştirmek için şimdiden büyük çaba sarf eden çok zincirli bir sisteme dayanmaktadır.



HUH Token ekosistemi için yakında yayınlanacak olan, tokenize duygu analizi yoluyla sosyal medya dünyasında devrim yaratacak bir sosyal ağ olan metHUH gibi önemli projelere sahiptir. HUH Token, sahiplerine sahip oldukları yüzdeye göre fayda sağlayan teşvik edici yapısı nedeniyle Noel için mükemmel bir hediyedir. Örneğin, elinde toplam arzın yüzde 0,1'ine sahip olan kişi, HUH ödüllerinin yüzde 0,1'ini alacaktır.



Bu, tüm HUH Token sahiplerinin MetHUH sosyal ağına yaptıkları yatırım için adil bir şekilde tazmin edilmesini sağlar. Görüntülenecek HUH jetonlarının sayısı, tüm HUH ağı alım satım işlemlerinin toplamına göre belirlenir.



HUH, Elon Musk Vakfı'na toplam token arzının yüzde 20'sini insanlığa yardımcı olmak için güvenli yapay zekanın geliştirilmesi, bilim ve mühendislik eğitimi, pediatrik araştırmalar, insan uzay araştırmaları araştırmaları ve savunuculuğu ve güvenli teknolojinin geliştirilmesine yönelik birincil hedefleri için kullanması için verdi.



HUH bunun bir pazarlama stratejisi olduğunun bilincinde ve yaklaşımı sonuç ne olursa olsun nihai amaç topluma ve bireylere derinden hizmet etmektir. HUH, Elon'un tepkisini nefesini tutarak beklemektedir.



2022'ye olumlu bir başlangıç ​​yapmak isteyen kripto yatırımcıları için tatil hediyesi olarak HUH Token'ı seçmek akıllıca olacaktır. Bu kripto para birimi, yeni yayınlanan teknik incelemelerinde açıklandığı gibi, kullanılabilirliği ve iyi düşünülmüş büyüme planı nedeniyle muazzam bir potansiyele sahiptir.

Yasal Uyarı: Bu içerik bir yatırım tavsiyesi değildir. Bir görüş olduğu bilinmeli ve bu şekilde değerlendirilmelidir.



Web Sitesi: https://huh.social



Telegram: https://t.me/HUHTOKEN



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